La UD Ibiza roza los 1.900 abonados para la nueva temporada

La UD Ibiza ya cuenta con 1.846 abonados para la temporada 2026/27 una vez finalizado el periodo de atención presencial en las taquillas del Palladium Can Misses. La entidad celeste ha informado además de que más del 80% de los socios de la pasada campaña han renovado su abono, un dato que refleja la fidelidad de la masa social pese a la decepcionante temporada que firmó el equipo el pasado curso.

Aunque el plazo ordinario de renovaciones ya ha concluido, el club mantendrá abierta la opción de renovar de manera telemática hasta el próximo 31 de agosto. Los aficionados que lo hagan conservarán tanto la antigüedad como el precio de su abono, si bien ya no tendrán asegurada la misma localidad que ocuparon la pasada temporada. Las nuevas altas también podrán formalizarse a través de la plataforma online hasta esa misma fecha. Además, la UD Ibiza abrirá las taquillas del estadio los martes 4, 11 y 18 de agosto, en horario de 11 a 13 horas y de 16 a 18 horas, para atender presencialmente tanto renovaciones como nuevos abonados.

El club ha anunciado también que durante las próximas semanas pondrá en marcha nuevas iniciativas con el objetivo de seguir incrementando el número de abonados antes del inicio de la competición liguera. Desde la UD Ibiza han querido agradecer el "respaldo de todos los aficionados que ya han renovado su compromiso con el equipo y de aquellos que se han sumado por primera vez al proyecto celeste".