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Fútbol | Primera RFEF

La UD Ibiza ficha al central Eric Curbelo por una temporada más otra opcional

El defensa grancanario llega procedente del Sporting de Gijón después de una larga trayectoria en la UD Las Palmas

El defensa Eric Curbelo, nuevo fichaje de la UD Ibiza.

El defensa Eric Curbelo, nuevo fichaje de la UD Ibiza. / UD Ibiza

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Redacción Deportes

Ibiza

La UD Ibiza ha llegado a un acuerdo con Eric Curbelo para que el defensa central quede vinculado al club durante la próxima temporada, con la posibilidad de ampliar el contrato por una segunda campaña en función del cumplimiento de determinados objetivos, según ha informado este jueves la entidad celeste.

Eric Curbelo de la Fe, nacido en Gran Canaria en 1994, se formó en las categorías inferiores de la UD Telde. Tras un breve paso por la SD Leioa, se incorporó a la estructura de la UD Las Palmas, donde progresó hasta consolidarse en el primer equipo.

El nuevo futbolista de la UD Ibiza disputó 159 partidos oficiales durante sus seis temporadas con el primer conjunto amarillo. Además, participó en el ascenso de la UD Las Palmas a Primera División durante la campaña 2022/23 y debutó en la máxima categoría del fútbol español en el curso 2023/24.

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La pasada temporada, Curbelo defendió la camiseta del Real Sporting de Gijón en LaLiga Hypermotion. El central llega ahora a Ibiza para reforzar la línea defensiva de la plantilla celeste.

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