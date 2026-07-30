La UD Ibiza adelanta a sus rivales y se queda con Hugo San

La UD Ibiza sigue moviendo ficha. El conjunto celeste ha hecho oficial este jueves la incorporación de Hugo San Modesto (Valladolid, 24 de octubre de 2005), lateral izquierdo que llega en propiedad procedente del Real Valladolid y que firma por las dos próximas temporadas. El joven defensa se pondrá a las órdenes de Raúl Llona para reforzar una posición que la dirección deportiva consideraba prioritaria.

A sus 20 años, Hugo San no llega al Palladium Can Misses como un desconocido. El lateral era una de las piezas con mayor proyección de la cantera blanquivioleta y había despertado el interés de varios clubes durante este mercado. Finalmente, la UD Ibiza ha conseguido adelantarse a sus competidores y hacerse con los servicios de un futbolista al que el Valladolid veía como una apuesta de futuro. El nuevo jugador celeste aterriza en la isla después de haber dado el pasado curso el salto al fútbol profesional. Hugo San disputó nueve encuentros en Segunda División con el primer equipo pucelano, en los que además repartió una asistencia, acumulando una experiencia que ahora tratará de poner al servicio del proyecto ibicenco.

Su progresión, sin embargo, viene de lejos. Durante las dos últimas temporadas, el lateral acumuló 43 partidos en Segunda RFEF, categoría en la que también consiguió marcar dos goles y en la que fue ganando peso y experiencia hasta llamar la atención del primer equipo del Valladolid. La UD Ibiza incorpora así a un futbolista que responde al perfil que viene buscando la dirección deportiva: juventud, margen de crecimiento y experiencia suficiente para competir desde el primer día. Un movimiento que, además, permite a los celestes reforzar una posición que necesitaba efectivos y sumar una pieza con capacidad para crecer junto al proyecto de Raúl Llona.

El fichaje de Hugo San Modesto supone un nuevo paso en la confección de una plantilla que todavía necesita varias incorporaciones para quedar cerrada. La dirección deportiva continúa trabajando con el objetivo de elevar el nivel de un equipo que quiere dejar atrás la decepción del pasado curso y volver a situarse entre los candidatos de la zona alta. La UD Ibiza sigue, por tanto, a lo suyo. Sin grandes estridencias, pero moviéndose cuando considera que aparece una oportunidad. Y esta vez ha conseguido llevarse a una de las perlas que tenía el Valladolid en el escaparate.