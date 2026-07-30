Se filtra la primera equipación de la UD Ibiza antes de su presentación oficial

La UD Ibiza todavía no ha presentado oficialmente sus nuevas equipaciones, pero un pequeño desliz ha permitido conocer antes de tiempo cómo será la primera camiseta que vestirá el conjunto celeste durante la temporada 2026/27. La entidad ibicenca estrenará esta temporada proveedor de ropa deportiva de la mano de la firma estadounidense Brain Dead, que toma el relevo de Puma.

El club ibicenco aún no ha desvelado públicamente su nueva indumentaria, ni la que utilizará en los partidos ni el resto de prendas de entrenamiento y paseo, pero las imágenes de unos carteles publicitarios colocados en distintos puntos de la ciudad han permitido descubrir el diseño de la primera equipación.

En ellos aparece la que todo apunta que será la primera equipación de la UD Ibiza, con el tradicional color celeste como protagonista. La principal novedad se encuentra en los detalles, con un estampado en el cuello en tonos oscuros y amarillos que rompe con la estética habitual de las últimas temporadas. Un diseño que también se traslada al final de las mangas, que presentan el mismo patrón y completn una camiseta con una imagen más atrevida y diferente.

Otra imagen de la que será la primera equipación de la UD Ibiza / DI

Los carteles, que ya han sido retirados o modificados para colocar en su lugar el logotipo de la UD Ibiza junto al de la marca estadounidense, estuvieron expuestos durante varios días en la ciudad. El pequeño desliz, sin embargo, no pasó desapercibido y permitió a los aficionados descubrir antes de tiempo una camiseta que el club todavía no ha presentado de manera oficial.

La nueva equipación supone además el estreno de Brain Dead como proveedor de la UD Ibiza después de varias temporadas de la entidad celeste vistiendo con material de Puma. El cambio de marca forma parte de la nueva estrategia del club, que busca también proyectar una imagen más internacional y acercarse al mercado estadounidense.

Ahora falta por conocer cuándo realizará la UD Ibiza la presentación oficial de la nueva equipación y cuándo estará disponible para los aficionados en la tienda oficial del Palladium Can Misses, que permanece cerrada estos días mientras se prepara para la nueva temporada. De momento, la camiseta ya ha visto la luz antes de tiempo. El club todavía no la ha presentado, pero la afición celeste ya sabe qué colores y qué diseño lucirá el equipo de Raúl Llona cuando llegue la hora de la verdad.