La UD Ibiza gana la puja por una perla del Real Valladolid

A lo bajini. Sin hacer demasiado ruido. Pasito a pasito. Así está trabajando la dirección deportiva de la UD Ibiza en un mercado de fichajes en el que el club celeste no parece tener ninguna intención de correr más de la cuenta. Míchel Sanz ya avisó este miércoles de que el objetivo es llegar al 30 de agosto "con el máximo nivel para competir todo el año" y dejó claro que no hay prisa por completar la plantilla si eso implica renunciar al rigor a la hora de elegir los refuerzos. Una filosofía que empieza a dejar sus primeros frutos.

Uno de los próximos en aterrizar en Can Misses podría ser Hugo San (Valladolid, 24 de octubre de 2005), lateral izquierdo del Real Valladolid que llegaría a la UD Ibiza en calidad de cedido. La operación estaría encaminada y ambos clubes ultiman los últimos flecos de un movimiento que permitiría al futbolista dar un paso adelante en su carrera y al conjunto celeste incorporar una pieza joven y con margen de crecimiento para su defensa.

El jugador pucelano no estaba precisamente falto de pretendientes. Varios clubes habían mostrado interés en hacerse con sus servicios, entre ellos dos equipos punteros de Castilla y León, pero la UD Ibiza habría terminado imponiéndose en la puja, según informó Radio Marca Valladolid. Una operación que encaja con el discurso de Míchel Sanz y con el perfil de futbolista que la dirección deportiva celeste viene buscando para completar la plantilla de Raúl Llona. A sus 20 años, Hugo San ya acumula un recorrido considerable en Segunda RFEF, categoría en la que ha disputado 43 encuentros y ha anotado dos goles. Además, el pasado curso tuvo la oportunidad de dar el salto al fútbol profesional y debutar en Segunda División con el primer equipo del Real Valladolid, con el que disputó nueve partidos y repartió una asistencia.

Se trata de un futbolista al que el club vallisoletano considera una pieza de futuro y sobre el que tiene depositadas importantes expectativas. Ahora, la UD Ibiza aparece como el escenario elegido para que el lateral continúe con su crecimiento, gane experiencia y se foguee en una Primera RFEF que se presenta de nuevo como una auténtica selva por la cantidad y el nivel de los aspirantes al ascenso.

Mientras otros aceleran para cerrar sus plantillas, la UD Ibiza parece haber optado por otra vía: esperar, analizar y atacar cuando toca. Y en este caso, la espera puede haber terminado con premio. Hugo San está cada vez más cerca de convertirse en el siguiente refuerzo celeste.