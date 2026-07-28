Dos 'stages' y una batería de amistosos para la nueva UD Ibiza

Le ha costado llegar, pero ya está aquí. La UD Ibiza ha hecho oficial este martes el calendario de pretemporada con el que Raúl Llona tratará de dar forma a su nuevo proyecto. Ocho amistosos, dos ‘stages’ y apenas unas semanas de trabajo para ensamblar un equipo que todavía espera varios refuerzos antes de afrontar la hora de la verdad, el último fin de semana de agosto ante el Antequera. La planificación ya está sobre la mesa. Ahora toca trabajar. Con el recuerdo todavía demasiado fresco de una temporada decepcionante, en la que el conjunto celeste estuvo lejos de las expectativas generadas, el nuevo curso arranca con la obligación de recuperar sensaciones y, sobre todo, volver a enganchar a una afición que espera motivos para ilusionarse.

Para ello, Llona tendrá por delante una pretemporada cargada de partidos y desplazamientos. El objetivo será que sus futbolistas asimilen cuanto antes los mecanismos y la idea de juego del nuevo técnico, mientras la dirección deportiva continúa trabajando en la confección definitiva de una plantilla que todavía no está cerrada. El primer ‘stage’ será, como en temporadas anteriores, en La Nucía. La plantilla blaucel se desplazará hasta tierras alicantinas para afrontar los dos primeros compromisos de la preparación. El primero llegará el 4 de agosto ante un rival todavía por determinar, mientras que un día después, el 5 de agosto, se medirá al Ilicitano, filial del Elche que compite en el Grupo 5 de Segunda RFEF.

Después de este doble compromiso, la UD Ibiza regresará a la isla para afrontar su primer derbi de la pretemporada. Será el 8 de agosto, a partir de las 20 horas, ante la SD Ibiza en el Palladium Can Misses. Un duelo que servirá para medir las primeras sensaciones del nuevo proyecto celeste y que pondrá frente a frente a dos equipos con objetivos muy diferentes para el próximo curso antes de disputar el día 12 otro partido con un rival por determinar. La siguiente cita volverá a tener sabor ibicenco. El 15 de agosto, a las 10 horas, la UD Ibiza recibirá en Can Misses a la Peña Deportiva de Ramiro González. Será el segundo derbi consecutivo para los de Llona y la última prueba antes de afrontar la segunda concentración de la pretemporada.

El equipo pondrá rumbo entonces al País Vasco. Entre el 18 y el 21 de agosto, la UD Ibiza realizará un segundo ‘stage’ en Bilbao, donde afrontará dos nuevos amistosos. El primero será el 19 de agosto ante el Arenas de Getxo, rival de Primera RFEF, en el campo de Fadura. Un test de mayor exigencia para comprobar hasta dónde ha avanzado el equipo después de varias semanas de trabajo. Al día siguiente, el 20 de agosto, llegará otro encuentro ante un filial. En este caso, el rival será el Osasuna Promesas, que esta temporada competirá en Segunda RFEF después de su descenso. El escenario del partido todavía está por confirmar.

La UD Ibiza regresará después a la isla para afrontar su última prueba de preparación. Será el 22 de agosto, a las 11 horas, en el Palladium Can Misses, ante el Mallorca B, otro equipo de Segunda RFEF. Un último ensayo antes de que llegue la semana definitiva y el margen para hacer pruebas se termine. Porque después ya no habrá amistosos ni excusas. La Liga espera. La UD Ibiza arrancará el campeonato el último fin de semana de agosto visitando al Antequera, en un partido cuyo horario todavía está por determinar. Llona tendrá así varias semanas y ocho pruebas para intentar dar forma a su equipo. La pelota ya empieza a rodar y el margen para construir una UD Ibiza competitiva se estrecha. La pretemporada ya tiene calendario. Ahora toca demostrar que el nuevo proyecto puede ser algo más que una promesa.