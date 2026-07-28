El hermetismo inconcebible de la UD Ibiza

Una semana de pretemporada y la UD Ibiza ya tiene un problema. No es deportivo, al menos todavía. Es de conexión con su gente. El equipo que esta temporada dirigirá Raúl Llona encara su segunda semana de trabajo sumido en un hermetismo poco habitual en un club de Primera RFEF y que está provocando cada vez más malestar entre una afición que, después de una temporada decepcionante, busca motivos para volver a ilusionarse y no los encuentra.

Para entender la situación hay que mirar el contexto. La UD Ibiza cumplirá este viernes 11 años desde la llegada de Amadeo Salvo y lo hizo después de una temporada en la que el proyecto dio varios pasos atrás. El conjunto celeste confeccionó una plantilla con el objetivo de luchar por el ascenso y acabó teniendo que conformarse con certificar la permanencia en la penúltima jornada. El resultado fue evidente en las gradas de Can Misses, donde la afición se fue desenganchando progresivamente.

Los datos son difíciles de discutir. La UD Ibiza llegó a registrar 728 espectadores ante el Alcorcón, apenas un 16% del aforo de un estadio con capacidad para 4.500 personas. Ante el Eldense, un equipo recién descendido de Segunda y que terminaría regresando a la categoría de plata, acudieron 1.063 aficionados. Cifras impropias de un proyecto que hace no demasiado tiempo soñaba con asentarse en el fútbol profesional. En ese contexto, el club debería estar haciendo todo lo posible para volver a acercarse a su afición. Para recuperar el vínculo. Para generar ilusión. Para conseguir que Can Misses vuelva a ser un lugar al que apetezca ir. Sin embargo, la sensación que transmite la entidad en este inicio de pretemporada es justo la contraria: más distancia, más silencio y más puertas cerradas.

Calendario de pretemporada

El ejemplo más evidente está en los amistosos. El equipo regresó al trabajo la pasada semana y, a falta de poco más de un mes para el inicio de la competición, la UD Ibiza todavía no ha anunciado oficialmente su calendario de pretemporada. La comparación con el curso anterior es reveladora: el 8 de julio de 2025 ya había comunicado todos sus partidos de preparación. Este martes 28 de julio, en cambio, el aficionado celeste sigue esperando.

Y mientras espera, se entera de los partidos por los comunicados de otros clubes. La SD Ibiza anunció que se enfrentará a la UD Ibiza el 8 de agosto; la Peña Deportiva, que hará lo propio el 15; y el Arenas de Getxo, que jugará contra los celestes el 19. La explicación del club es que espera a cerrar todo el calendario para anunciarlo conjuntamente. Una decisión que puede tener sentido desde el punto de vista organizativo, pero que resulta difícil de entender desde el prisma de una afición que reclama información y que acaba conociendo los planes de su propio equipo por terceros.

El hermetismo se extiende también a los entrenamientos. La UD Ibiza ha anunciado que todos serán a puerta cerrada. Es comprensible que un entrenador quiera proteger su trabajo, controlar las sesiones y evitar que los rivales puedan obtener información. Pero mantener absolutamente todo bajo llave, hasta el punto de no permitir siquiera el acceso de los medios durante unos minutos en una sesión semanal, parece una medida excesiva para una categoría como Primera RFEF.

Brain Dead, otra incógnita

La nueva marca de ropa es otro de los grandes misterios. La UD Ibiza puso fin a su relación con Puma y apostó por la estadounidense Brain Dead, dentro de una estrategia que busca acercar al club al mercado internacional y, especialmente, al estadounidense. Sin embargo, a estas alturas la afición sigue sin conocer oficialmente cuándo llegará la nueva ropa a la tienda de Can Misses, cuál será la equipación de juego, qué prendas utilizará el equipo durante los entrenamientos o cuándo podrán adquirirlas los aficionados en una web en la que no aparece la indumentaria de esta temporada.

Una estrategia de internacionalización que también ha tenido su reflejo en la comunicación del club. El calendario de la temporada se lanzó en inglés, pese a que la UD Ibiza tiene su principal núcleo de seguidores en la isla y que sus aficionados hablan mayoritariamente castellano y catalán. La apuesta por los influencers y por proyectar una imagen internacional puede ser legítima y compatible con el crecimiento de la entidad, pero no debería hacerse a costa de descuidar a quienes llevan años siguiendo al equipo y acudiendo cada fin de semana a Can Misses.

Y luego está la campaña de abonados. O, mejor dicho, la ausencia de información sobre ella. Nadie sabe cuántos socios han renovado, cuántos nuevos abonados se han incorporado o cuál es actualmente la masa social de la UD Ibiza. Mientras otros clubes de categorías similares informan periódicamente de sus cifras y utilizan esos datos para generar ambiente y fomentar nuevas altas, el club ibicenco mantiene también este asunto en silencio.

La lista de entidades que sí han comunicado públicamente sus cifras de abonados es larga: Real Murcia, Cultural Leonesa, Real Jaén, FC Cartagena, UE Sant Andreu, SD Huesca, Racing Ferrol, Unionistas, Extremadura, Cacereño, Pontevedra, Real Avilés, Zamora, Alcorcón, Algeciras, Hércules, Mérida, Barakaldo, Antequera, Teruel, Logroñés, Ourense o Coria, entre otros. La UD Ibiza, en cambio, tampoco considera oportuno compartir con sus aficionados cómo está respondiendo la campaña.

En la parcela deportiva, además, tampoco se ha cumplido del todo con lo anunciado. En la presentación de Raúl Llona, el club aseguró que para el 20 de julio, fecha prevista para el inicio de los entrenamientos, el grueso de la plantilla estaría confeccionado. También se apuntó que Fran Castillo formaría parte del proyecto. Ni una cosa ni la otra. La UD Ibiza cuenta actualmente con 16 jugadores de la primera plantilla, además de los futbolistas de la cantera que trabajan en dinámica del primer equipo. El equipo necesita todavía entre ocho y nueve incorporaciones para completar una plantilla a la que le faltan piezas importantes y que deberá afrontar una temporada especialmente exigente en un Grupo 2 de Primera RFEF con rivales de mucho peso.

Una afición desencantada

Todo esto sucede después de una temporada que debería haber provocado una reacción inmediata. La UD Ibiza necesita recuperar a una afición que se ha alejado de Can Misses y que no encuentra, de momento, demasiados motivos para regresar. Necesita generar ilusión. Necesita explicar su proyecto. Necesita contar qué quiere ser y hacia dónde pretende caminar. La internacionalización, las colaboraciones con influencers y la búsqueda de nuevos mercados pueden formar parte de una estrategia de crecimiento perfectamente válida. Pero hay una realidad que el club no debería perder de vista: la UD Ibiza juega en Ibiza. Y quienes llenan las gradas, o quienes deberían llenarlas, son los aficionados de la isla.

La entidad tiene como lema «Ibiza tiene equipo». La frase es potente. Pero para que ese equipo vuelva a tener afición, quizá haya que empezar por escucharla, contar con ella y hacerla partícipe de un proyecto que, ahora mismo, parece empeñado en mantenerla a distancia. Porque después de una temporada para olvidar, la UD Ibiza no necesita más silencio. Necesita recuperar a su gente.