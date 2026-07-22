Javi Lara abandona los despachos y vuelve a ponerse las botas

Javi Lara vuelve a cambiar los despachos por el césped. El que fuera director deportivo de la UD Ibiza durante temporada y media ha decidido regresar a los terrenos de juego y se ha comprometido con el Atlético Montoreño, de Tercera Andaluza, después de poner fin a su etapa en la entidad celeste el pasado 26 de mayo. El cordobés, que llegó a la parcela deportiva de la UD Ibiza con el objetivo de construir un proyecto ambicioso para devolver al equipo a Segunda División, abandona así los despachos después de una etapa marcada por la revolución constante en la plantilla.

Durante su año y medio al frente de la dirección deportiva, Lara participó en la llegada de más de 30 futbolistas, en una planificación que no terminó de dar los frutos esperados y que acabó con el conjunto ibicenco luchando por la permanencia hasta la penúltima jornada del pasado curso. Su salida del club tampoco estuvo exenta de polémica. Tras ser cesado, Lara lanzó un dardo a la propiedad encabezada por Amadeo Salvo y mostró públicamente su disconformidad con la decisión de la entidad de poner fin a su etapa en la dirección deportiva. Ahora, el exfutbolista vuelve a centrarse exclusivamente en el balón y lo hará en el equipo de su localidad. El Atlético Montoreño anunció su incorporación con un mensaje cargado de orgullo por contar con uno de los futbolistas más reconocidos de Montoro.

"Javier Lara Grande es nuevo jugador del Atlético Montoreño. Nuestro montoreño más universal, que llevó el nombre de nuestro pueblo por toda España e incluso fuera de ella", destacó la entidad andaluza en su comunicado. Lara cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol profesional español. El centrocampista llegó a competir en Primera División con la SD Eibar, club con el que marcó el primer gol de su historia en la máxima categoría. También defendió las camisetas de equipos como la Ponferradina, Elche, Tenerife, Córdoba, UD Ibiza y Alcorcón, entre otros, acumulando una extensa experiencia tanto en Primera como en Segunda División. El Atlético Montoreño también quiso poner en valor las cualidades que han acompañado al jugador durante toda su carrera. "Javi Lara es sinónimo de calidad y experiencia. Su golpeo exquisito y su precisión a balón parado, unidos a una visión de juego privilegiada, le permiten marcar la diferencia en cada acción", señaló el club.

La entidad andaluza también destacó su liderazgo y compromiso y quiso convertir su fichaje en un referente para los más jóvenes del municipio: "Para nuestros chavales es la prueba de que los sueños sí se cumplen. Que desde Montoro también se puede llegar a lo más alto con trabajo, sacrificio y humildad". De esta manera, Javi Lara inicia una nueva etapa después de su paso por los despachos de la UD Ibiza y regresa a un terreno de juego que conoce bien. A sus 40 años, el cordobés vuelve a ponerse las botas para defender los colores del club de su localidad y seguir disfrutando del fútbol desde el césped.