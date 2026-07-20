Comienza la 'era Raúl Llona' en la UD Ibiza

La UD Ibiza 2026/2027 ya está en marcha. El conjunto celeste completó este lunes su primer entrenamiento de la pretemporada bajo las órdenes de Raúl Llona, que dio el pistoletazo de salida a un nuevo proyecto cargado de ilusión, pero también de responsabilidad tras el fiasco de la pasada campaña. El objetivo vuelve a ser el mismo de siempre: regresar a Segunda División. La primera sesión de trabajo, celebrada sobre el césped del Sánchez y Vivancos, tuvo un carácter suave y sirvió como primera toma de contacto del técnico riojano con sus futbolistas.

Con varios jugadores del juvenil completando el entrenamiento, la plantilla realizó carrera continua, ejercicios de posesión en espacios reducidos y un partidillo para empezar a asimilar los primeros conceptos del nuevo cuerpo técnico. Las únicas ausencias fueron las de los dos últimos fichajes, Pedro Ortiz y Liberto Beltrán, que se incorporarán al grupo en los próximos días una vez completen su llegada a Ibiza. Por delante quedan seis intensas semanas de preparación para que Llona implante su modelo de juego y dé forma a un equipo completamente renovado antes del estreno liguero, previsto para el fin de semana del 30 y 31 de agosto en el campo del Antequera.

La UD Ibiza necesita recuperar desde el primer día la confianza de una afición profundamente decepcionada tras una temporada para el olvido. Un equipo construido a golpe de talonario para luchar por el ascenso acabó sufriendo hasta certificar la permanencia en la penúltima jornada, firmando una de las peores campañas de la corta historia del club y dando un evidente paso atrás respecto a los dos cursos anteriores, cuando cayó en el ‘play-off’ de ascenso frente al Barcelona Atlètic y el FC Andorra.

Theo Valls y Genaro Rodríguez / UD Ibiza

Consciente de ello, el club ha apostado por una profunda revolución. El primer cambio llegó en el banquillo con la contratación de Raúl Llona, uno de los entrenadores con mejor cartel de la categoría y artífice del ascenso de la Cultural Leonesa a Segunda División hace dos temporadas tras dominar el Grupo 1 de Primera RFEF de principio a fin. También ha cambiado la dirección deportiva. Tras la salida de Javi Lara, que en apenas temporada y media realizó más de una treintena de fichajes sin lograr construir un equipo competitivo, Míchel Sanz ha tomado las riendas de la planificación deportiva y, junto a Llona, solo ha mantenido a cinco futbolistas del pasado curso.

A día de hoy, la plantilla está formada por 16 jugadores del primer equipo. Continúan Manu Pedre, Iván del Olmo, Theo Valls, Nsukula y Javi Eslava; regresa David Astals tras lograr el ascenso con el Sabadell; y se han incorporado Andrés Prieto, Dimitrios Stamatakis, Gonzalo Almenara, Ismael Fadel, Genaro Rodríguez, Josep Calavera, Pedro Ortiz, Iker Varela, Ander Yoldi y Liberto Beltrán. Sin embargo, el mercado está lejos de cerrarse para la entidad celeste. La dirección deportiva continúa trabajando en varias incorporaciones que eleven el nivel competitivo de una plantilla que todavía necesita reforzar varias posiciones. La prioridad pasa por incorporar laterales, un central zurdo y, posiblemente, otro extremo. Pero el gran reto estará en acertar con los delanteros que sustituyan a Davo y Svensson, ya que actualmente Javi Eslava es el único delantero centro específico del primer equipo.

Uno de los nombres que más gustaba era el de Iker Unzueta, prioridad tanto para Llona como para Míchel Sanz. Sin embargo, el delantero vizcaíno se comprometió la pasada semana con el Mirandés, obligando a la UD Ibiza a explorar otras opciones. Con más de un mes por delante hasta el cierre del mercado, el club sigue pendiente de los descartes de varios equipos de Segunda División para terminar de completar una plantilla diseñada, una vez más, para pelear por el ascenso.