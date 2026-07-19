Liberto Beltrán ya es jugador de la UD Ibiza

La UD Ibiza hizo oficial este domingo la incorporación de Liberto Beltrán (Castellón, 26 de diciembre de 1996), que llega libre y firma con el conjunto celeste para las dos próximas temporadas. El extremo valenciano reforzará el ataque del equipo dirigido por Raúl Llona, cuya plantilla continúa tomando forma con el objetivo de pelear por el ascenso a Segunda División.

Liberto puede actuar por ambas bandas, aunque se desenvuelve con mayor naturalidad por el costado izquierdo, y también puede ocupar cualquiera de las posiciones del ataque. La UD Ibiza destaca su velocidad, desequilibrio, capacidad de desborde y facilidad para incorporarse al área rival.

26 partidos en Segunda División

El futbolista castellonense llega a Can Misses después de militar la pasada temporada en la SD Huesca, con la que disputó 26 partidos en Segunda División y anotó dos goles. A sus 29 años, acumula experiencia tanto en el fútbol profesional como en Primera RFEF.

En la categoría de bronce ha jugado 119 partidos, con un balance de 20 goles y 12 asistencias. En la antigua Segunda División B disputó 56 encuentros, en los que marcó 11 tantos y repartió tres asistencias. Además, acumula 55 partidos en Segunda División, con tres goles y una asistencia.

Formado en las categorías inferiores del CD Castellón, Liberto ha defendido también las camisetas del Elche, Albacete, UCAM Murcia, AD Ceuta, Alcoyano, Tarazona, Mérida y Huesca. Asimismo, pasó por el fútbol italiano en las filas del AC Gozzano.

Uno de los goles que la UD Ibiza recuerda especialmente llegó precisamente ante el conjunto celeste. El 21 de septiembre de 2024, cuando militaba en el Mérida, Liberto marcó en el minuto 93 el tanto que dio la victoria al equipo extremeño en el Romano José Fouto por 1-0.

Con la incorporación de Liberto, la dirección deportiva encabezada por Míchel Sanz continúa reforzando el ataque de una UD Ibiza que, según señala el club, sigue siendo uno de los equipos más activos del mercado estival y todavía espera incorporar más jugadores antes de cerrar la plantilla.