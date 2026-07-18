La UD Ibiza aprieta por Liberto para reforzar su ataque

La UD Ibiza no levanta el pie del acelerador en el mercado. A solo dos días de que la plantilla de Raúl Llona inicie los entrenamientos de pretemporada sobre el césped del Palladium Can Misses, el director deportivo, Míchel Sanz, sigue trabajando para completar cuanto antes una plantilla profundamente renovada que, por el momento, solo mantiene a cinco futbolistas del pasado curso.

Según adelantó este sábado el periodista especializado en fichajes Ángel García, la entidad celeste está muy cerca de cerrar la incorporación de Liberto Beltrán (Castellón, 26 de diciembre de 1996), un futbolista que habría rechazado una propuesta del Real Murcia para recalar en el conjunto ibicenco.

El extremo castellonense llega tras militar la pasada temporada en la SD Huesca, con la que disputó 26 partidos en Segunda División y anotó dos goles. Habitualmente actúa por la banda izquierda, aunque destaca por su polivalencia, ya que puede ocupar cualquiera de las posiciones del frente de ataque. Se trata de un futbolista con buen trato de balón, velocidad, desborde y facilidad para incorporarse al área rival.

A sus 29 años acumula una amplia experiencia tanto en Segunda División como en Primera RFEF. En la categoría de bronce ha disputado 119 encuentros, en los que ha firmado 20 goles y 12 asistencias. Además, suma 55 partidos en Segunda División, con un balance de tres tantos y una asistencia, y otros 56 encuentros en la desaparecida Segunda División B, donde anotó 11 goles y repartió tres pases decisivos.

Liberto conoce bien a la UD Ibiza. De hecho, fue el autor del gol que dio la victoria al Mérida frente al conjunto celeste el 21 de septiembre de 2024, cuando firmó un espectacular tanto en el minuto 93 que decidió el encuentro disputado en el Romano.

Formado en las categorías inferiores del CD Castellón, el atacante también ha vestido las camisetas de Elche, Albacete, UCAM Murcia, Alcoyano, Tarazona, Mérida, Ceuta y Huesca. Si nada se tuerce, se convertirá en uno de los últimos refuerzos de una UD Ibiza que continúa perfilando una plantilla diseñada para pelear por el regreso al fútbol profesional.