La UD Ibiza se pone en marcha con los reconocimientos médicos

La UD Ibiza comienza a calentar motores. La primera plantilla celeste iniciará este viernes la temporada 2026/27 con los tradicionales reconocimientos médicos, primer paso antes del arranque de los entrenamientos de pretemporada, que tendrán lugar el próximo lunes sobre el césped del Palladium Can Misses. Será la primera toma de contacto del nuevo proyecto encabezado por Raúl Llona, en un curso en el que el objetivo vuelve a ser el de siempre: luchar por el ascenso y devolver al club a Segunda División.

Los aficionados podrán ver por primera vez reunidas a las nuevas caras de la entidad ibicenca. Salvo sorpresa de última hora, estarán presentes los porteros Andrés Prieto y Dimitrios Stamatakis, los defensas Gonzalo Almenara e Ismael Fadel, los centrocampistas Genaro Rodríguez y Josep Calavera, el atacante Ander Yoldi y también Iker Varela. Aunque el extremo vasco todavía no ha sido anunciado oficialmente por el club, el director deportivo, Míchel Sanz, confirmó el miércoles en IB3 que el futbolista estará desde el primer día de trabajo. Otro de los que podría estar es Pedro Ortiz, que este jueves fue anunciado como nuevo jugador de la UD Ibiza.

A ellos se unirán jugadores que continúan en la disciplina celeste, como David Astals, que regresó este verano tras su cesión al Sabadell, además de Manu Pedre, Theo Valls, Iván del Olmo, Nsukula y Javi Eslava, que volverán a estar a las órdenes de Llona desde el inicio de la preparación. Una vez completadas las pruebas médicas, la plantilla disfrutará del fin de semana antes de comenzar el lunes los entrenamientos sobre el terreno de juego, donde empezará a tomar forma una UD Ibiza profundamente renovada.

En paralelo, el club dará a conocer en los próximos días el calendario de amistosos de pretemporada. Míchel Sanz adelantó en la entrevista con IB3 que el equipo disputará entre seis y ocho encuentros de preparación antes del inicio liguero y volverá a realizar el habitual stage en La Nucía. Además, no se descarta una segunda concentración en el País Vasco para completar la preparación estival.