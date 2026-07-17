La UD Ibiza oficializa el fichaje de Iker Varela para reforzar su ataque

Era un secreto a voces y este viernes se hizo oficial. La UD Ibiza anunció el fichaje del extremo Iker Varela, que llega traspasado desde el Athletic Club y firma con la entidad celeste para las dos próximas temporadas, con una tercera opcional. Varela (Barakaldo, 1 de marzo de 2003) pasó durante la mañana de este viernes los reconocimientos médicos junto al resto de la plantilla, adelantando así un fichaje que el club ha terminado por confirmar horas después.

Formado en la cantera del Athletic Club, el atacante llega a Ibiza tras disputar la pasada temporada cedido en el Mirandés, con el que debutó en Segunda División. Con el conjunto jabato participó en 16 encuentros y anotó un gol. Habitualmente se desenvuelve como extremo izquierdo, aunque también puede actuar como delantero. Con sus 1,88 metros de altura, destaca por su potencia física, capacidad para atacar los espacios y versatilidad en la parcela ofensiva.

Antes de dar el salto al fútbol profesional, Varela disputó más de una treintena de partidos con el Bilbao Athletic en Primera RFEF, donde firmó cinco goles y repartió dos asistencias, convirtiéndose en una de las piezas más prometedoras de la cantera rojiblanca. Con su incorporación, la UD Ibiza continúa dando forma a una plantilla profundamente renovada con la que buscará regresar a Segunda División bajo las órdenes de Raúl Llona.