La UD Ibiza echa a andar con una plantilla renovada y la mirada puesta en el ascenso

La UD Ibiza ya está en marcha. La primera plantilla celeste dio este viernes el pistoletazo de salida a la temporada 2026/27 con los tradicionales reconocimientos médicos, el primer paso de un nuevo proyecto que nace con un objetivo claro: regresar a Segunda División después de una campaña para el olvido en la que el equipo solo certificó la permanencia en la penúltima jornada.

Un total de 15 futbolistas pasaron durante la mañana por la clínica Vila Parc para someterse a las habituales pruebas médicas de pretemporada. Los jugadores realizaron análisis clínicos, ecografías cardiacas y test de esfuerzo (ergometrías), en una jornada coordinada entre los servicios médicos del club y el personal sanitario del centro para comprobar el estado físico de la plantilla antes del inicio del trabajo sobre el césped.

La primera toma de contacto dejó una mezcla de caras conocidas y numerosos fichajes. Entre los futbolistas que continúan en la disciplina celeste estuvieron Manu Pedre, Theo Valls, Iván del Olmo, Nsukula, Javi Eslava y David Astals, que regresa tras lograr el ascenso a Segunda División con el Sabadell durante su cesión. Junto a ellos comparecieron las nuevas incorporaciones: los porteros Andrés Prieto y Dimitrios Stamatakis; los defensas Gonzalo Almenara e Ismael Fadel; los centrocampistas Genaro Rodríguez y Josep Calavera; y los atacantes Ander Yoldi e Iker Varela. Este último todavía no ha sido anunciado oficialmente por la entidad, aunque ya estuvo presente en esta primera jornada de trabajo.

La única ausencia fue la de Pedro Ortiz. El centrocampista mallorquín, anunciado como nuevo jugador celeste el pasado jueves, se incorporará en los próximos días y todo apunta a que estará disponible para el inicio de los entrenamientos. Superadas las revisiones médicas, la plantilla disfrutará del fin de semana antes de ponerse definitivamente el mono de trabajo. Será el lunes cuando Raúl Llona dirija su primera sesión sobre el césped del Palladium Can Misses, donde empezará a dar forma a una UD Ibiza profundamente renovada y diseñada para volver a pelear por el ascenso.

Eslava atiende a los medios

Uno de los protagonistas de la jornada fue Javi Eslava, uno de los cinco futbolistas que continúan en la plantilla respecto al pasado curso. El atacante reconoció sentirse ilusionado con el nuevo proyecto y con la llegada de los refuerzos. "Estoy contento de estar en Ibiza y de seguir en el club. El primer contacto con los compañeros ha sido bueno. Ahora hay que acogerles, que se acomoden bien y preparar la pretemporada", explicó.

El delantero también dejó claro que el objetivo del vestuario no ha cambiado. "La UD Ibiza siempre ha tenido el objetivo de ascender. Vamos a intentar quedar primeros y, si no, entrar en el ‘play-off’", aseguró. Además, confirmó que ya ha dejado atrás la lesión con la que aterrizó en la isla el pasado mercado invernal. "Me encuentro bien. Llegué con un problema en el tobillo que ya está olvidado", afirmó.

Theo Valls pasa una de las pruebas médicas / UD Ibiza

Eslava insistió también en que la clave del éxito no estará únicamente en la calidad de la plantilla, sino en la unión del vestuario. "Solo quedamos cinco jugadores del año pasado. Tenemos que hacer un buen grupo y un buen equipo. Los equipos que están arriba no es porque tengan buenos jugadores, sino porque tienen un buen grupo y un buen equipo. Eso es lo que tenemos que conseguir", señaló.

Todavía quedan varios detalles por concretar de la pretemporada. El club no ha hecho oficial las fechas del tradicional stage de La Nucía, confirmado por el director deportivo, Míchel Sanz, ni del segundo stage previsto en el País Vasco. Tampoco se conoce aún el calendario de los seis u ocho amistosos que disputará el conjunto celeste antes del inicio liguero. Llona dispondrá de algo más de un mes para ensamblar un vestuario con numerosas caras nuevas y trasladar su idea de juego antes del estreno oficial, previsto para el fin de semana del 30 y 31 de agosto, cuando la UD Ibiza visitará al Antequera en la primera jornada del campeonato.