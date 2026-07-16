Fútbol | Primera RFEF
Talento para la medular de la UD Ibiza con el fichaje de Pedro Ortiz
El centrocampista mallorquín firma por dos temporadas más una opcional
La UD Ibiza sigue acelerando en el mercado de fichajes. El conjunto dirigido por Raúl Llona, que este viernes dará el pistoletazo de salida a la pretemporada con los pertinentes reconocimientos médicos, anunció este jueves la incorporación del centrocampista Pedro Ortiz (Palma de Mallorca, 19 de agosto de 2000), que firma por las dos próximas temporadas con una tercera opcional. El mallorquín llega procedente del Córdoba, equipo en el que ha militado durante las dos últimas campañas en Segunda División. La pasada temporada disputó 19 encuentros con el conjunto andaluz, mientras que en la anterior firmó cuatro goles y una asistencia en 17 partidos.
Formado en las categorías inferiores del Atlético Baleares y del Sevilla FC, club con el que llegó a debutar en Primera División, Ortiz también pasó por el Vizela portugués antes de recalar en el Córdoba. Su incorporación supone un importante refuerzo para el centro del campo celeste. El balear era uno de los futbolistas más cotizados de la categoría y había despertado el interés de varios equipos de Primera RFEF, aunque finalmente ha sido la UD Ibiza la que se ha hecho con sus servicios.
Con la llegada de Pedro Ortiz, el club continúa dando forma a una plantilla que todavía no está cerrada. La dirección deportiva, encabezada por Míchel Sanz, sigue trabajando para incorporar varios futbolistas más antes del inicio de la competición y completar un equipo diseñado para pelear por el regreso a Segunda División.
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