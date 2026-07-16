Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Traslado de residuos a MallorcaVuelve el reloj de Vara de ReyPleno del Consell de IbizaVertidos en Cala de Bou
instagramlinkedin

Fútbol | Primera RFEF

Davo ficha por el Alcorcón tras rescindir su contrato con la UD Ibiza

El delantero gallego, que manejaba ofertas del Sant Andreu y del Juventud Torremolinos, jugará finalmente en el conjunto alfarero

Cartel del fichaje de Davo por el Alcorcón

Cartel del fichaje de Davo por el Alcorcón / AD Alcorcón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

Operación relámpago en el Grupo 2 de Primera RFEF. La AD Alcorcón anunció este jueves el fichaje de Davo, apenas 24 horas después de que el delantero gallego rescindiera de forma unilateral su contrato con la UD Ibiza para poner rumbo al conjunto madrileño. El atacante llegó a la isla durante el mercado invernal de la temporada 2024/25 procedente de la Gimnástica Segoviana y su impacto fue inmediato. Davo cayó de pie en Can Misses, donde firmó seis goles en apenas ocho partidos, confirmando el gran momento de forma con el que había aterrizado tras anotar nueve tantos en 20 encuentros con el conjunto segoviano.

Sin embargo, su rendimiento durante la pasada campaña estuvo lejos del mostrado en sus primeros meses como celeste. El delantero cerró el curso con siete goles en 37 partidos, alternando la titularidad con apariciones desde el banquillo en un equipo que no cumplió las expectativas y firmó una de las peores temporadas de su historia reciente. Como avanzó en exclusiva Diario de Ibiza, Davo contaba con importantes ofertas del Sant Andreu y del Juventud Torremolinos, dos de los clubes con mayor potencial económico del Grupo 2 de Primera RFEF. No obstante, el futbolista ha optado finalmente por aceptar la propuesta del Alcorcón, donde, según ha podido saber este periódico, percibirá un salario inferior al que le ofrecían esas dos entidades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents