La UD Ibiza ficha a Calavera y se despide de Davo

Las oficinas de la UD Ibiza han echado humo esta mañana debido a la intensa actividad en el mercado de fichajes. De esta manera, el club celeste ha anunciado la llegada desde el CD Tenerife a través de una cesión de Josep Calavera con un comunicado emitido en sus redes sociales.

Este mediocentro catalán, formado en las categorías inferiores de clubes de la talla del FC Barcelona y el Atlético de Madrid, formó parte de la plantilla tinerfeña que logró el ascenso a Segunda División la pasada campaña. Sin embargo, también compitió en el Hércules CF durante la segunda vuelta como cedido, por lo que está familiarizado con el grupo en el que compite la plantilla blaucel. Además, este deportista de 26 años cuenta con experiencia en la categoría de plata debido a que participó en 19 encuentros durante su etapa en el CD Castellón.

Por otra parte, la UD anuncia que el futbolista David Martínez Otero, más conocido como Davo, ha ejercido de forma unilateral la cláusula resolutoria de su contrato. El atacante pontevedrés de 25 años pone punto y final a una trayectoria de temporada y media en la isla en la que acumuló 13 tantos y cuatro asistencias en 45 encuentros ligueros. Estos registros se repartieron entre los seis goles y dos asistencias de la segunda vuelta de la campaña 2024-2025, en la que las lesiones no le dejaron tener la continuidad deseada; y las siete dianas y dos pases de gol de la pasada temporada.