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Fútbol | Primera RFEF

La revolución de la UD Ibiza continúa, cuatro bajas y dos fichajes al caer

Sergio Díez, Izan Yurrieta, Mounir Errahaly y Tamir Glazer abandonan el club, mientras que Iker Varela e Iker Unzueta están muy cerca de convertirse en nuevos refuerzos

Imagen de archivo de Izan Yurrieta.

Imagen de archivo de Izan Yurrieta.

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Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

La profunda remodelación de la plantilla de la UD Ibiza no se detiene. El club celeste anunció este martes la rescisión de los contratos de Sergio Díez, Izan Yurrieta, Mounir Errahaly y Tamir Glazer, cuatro futbolistas que no entraban en los planes de Raúl Llona para la próxima temporada y que ponen fin a su etapa en Can Misses. Con estas cuatro salidas, la revolución impulsada por el nuevo director deportivo, Míchel Sanz, continúa cobrando forma en un verano marcado por una renovación casi total del vestuario.

Sergio Díez aterrizó en Ibiza el pasado verano como agente libre procedente del Celta de Vigo para competir por el puesto de lateral derecho con Unai Medina. Sin embargo, nunca logró hacerse con la titularidad y cerró su etapa en la isla tras disputar 17 encuentros de Liga y uno de la Copa del Rey. Tampoco ha tenido continuidad Izan Yurrieta. El delantero llegó durante el mercado invernal procedente del Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, después de firmar una brillante primera vuelta en Segunda RFEF con siete goles. Sin embargo, en la UD Ibiza apenas pudo aportar un tanto en los 17 partidos que disputó.

El caso de Mounir Errahaly es diferente. El lateral marroquí llegó en verano de 2025 procedente del Yeclano y apenas participó en once encuentros antes de salir cedido en el mercado invernal al Unionistas de Salamanca. En el conjunto castellano firmó una notable segunda vuelta, con tres goles y una asistencia en 13 partidos, rendimiento que le ha abierto las puertas del Real Murcia, donde continuará su carrera.

Por su parte, Tamir Glazer tampoco encontró su sitio en Can Misses. El centrocampista israelí, incorporado desde el Maccabi Petah Tikva, solo disputó 138 minutos repartidos en cinco partidos antes de salir cedido al Arenas de Getxo, donde tampoco consiguió hacerse un hueco, acumulando únicamente 146 minutos de juego. A través de un comunicado, la UD Ibiza agradeció a los cuatro futbolistas “su compromiso, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el club” y les deseó “la mayor de las suertes en sus futuros proyectos personales y deportivos”.

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Pronto nuevos refuerzos

Mientras tanto, la dirección deportiva continúa trabajando en la llegada de nuevos refuerzos. Según ha publicado el periodista especializado en fichajes Ángel García, la UD Ibiza está muy cerca de cerrar las incorporaciones de Iker Varela e Iker Unzueta. Varela, extremo formado en el Athletic Club y perteneciente al Bilbao Athletic, jugó la pasada temporada cedido en el Mirandés, con el que disputó 16 partidos en Segunda División y anotó un gol. El futbolista vasco, de 1,88 metros, se desenvuelve habitualmente por la banda izquierda, aunque también puede actuar como delantero. El otro objetivo es Iker Unzueta, delantero que viene de firmar una notable temporada con el Lugo, donde marcó 11 goles en 37 partidos, y que también estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador celeste.

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