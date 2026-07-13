La UD Ibiza inicia la cuenta atrás con trabajo por hacer

España está pendiente del Mundial, como no podía ser de otra manera. Este martes, la selección de Luis de la Fuente buscará el billete para la final del próximo domingo ante Francia, mientras que la otra semifinal enfrentará a Argentina e Inglaterra en un duelo de alto voltaje.

De ahí saldrá el rival que, si todo sale como espera el fútbol español, se medirá a la Roja el día 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Cuando el Mundial baje el telón, la atención del aficionado ibicenco cambiará de escenario. De celebrar los goles de Mikel Merino pasará a mirar de reojo a Can Misses, donde la UD Ibiza afronta ya su última semana de vacaciones antes de iniciar la pretemporada.

A falta de apenas diez días para que termine julio, el conjunto de Raúl Llona volverá al trabajo. El jueves o el viernes están previstos los reconocimientos médicos, el primer paso de una temporada 2026-27 en la que el único objetivo es recuperar la Segunda División y dejar atrás un curso 2025-26 que terminó siendo uno de los mayores fracasos deportivos de la historia reciente del club.

Las pruebas médicas servirán también para que la afición empiece a poner cara a un proyecto profundamente renovado. El nuevo ciclo estará liderado por Raúl Llona, el técnico que hace dos temporadas devolvió a la Cultural Leonesa al fútbol profesional tras dominar de principio a fin la Primera RFEF.

Junto a él aterriza Míchel Sanz, nuevo director deportivo, que en su presentación dejó clara la hoja de ruta: «La ambición es máxima. Vamos a construir un equipo preparado para ascender a Segunda División. No nos escondemos ni nos vamos a esconder».

Sin embargo, el estreno de Sanz no ha estado exento de polémica. El director deportivo aseguró en su presentación que «Fran Castillo tiene que ser una pieza importantísima en el ascenso de la UD Ibiza» y que «solo saldría si alguien se volvía loco».

Apenas unas semanas después, el mejor futbolista del equipo la pasada temporada fue traspasado al Castellón por unos 300.000 euros. Un discurso que quedó rápidamente desmentido por los hechos, especialmente cuando la cláusula de rescisión del futbolista superaba el millón de euros.

Cambios en la plantilla

Hasta la fecha, la UD Ibiza ha incorporado a Gonzalo Almenara, Andrés Prieto, Genaro Rodríguez, Ander Yoldi, Ismael Fadel y Dimitrios Stamatakis. Además, regresan de sus cesiones Mounir, Astals y Tamir Glazer, aunque este último no entra en los planes del club y se le busca una salida. También habrá que ver qué ocurre con Mounir, después de que el propio Sanz reconociera que tampoco cuenta con él, mientras que Astals vuelve tras lograr el ascenso a Segunda División con el Sabadell.

El propio director deportivo anunció que el club necesitaría incorporar «14 o 15 jugadores» durante este mercado, por lo que todavía queda mucho trabajo por delante. La competición arrancará el próximo 30 de agosto y Llona necesita disponer cuanto antes del grueso de la plantilla para comenzar a implantar su idea de juego.

Solo unos pocos supervivientes continúan respecto al proyecto anterior. Manu Pedre, Sergio Díez, Iván del Olmo y Davo (que maneja ofertas del Sant Andreu y del Juventud Torremolinos) afrontarán su segunda pretemporada consecutiva en Can Misses. A ellos se unen Eslava, Nsukula, Paradowski y Theo Valls, incorporados el pasado invierno, aunque el portero francés podría salir cedido al Algeciras.

En cambio, la lista de salidas es interminable. Ramón Juan, Torrellavid, José Albert, Kembo, Arnau Solà, Unai Medina, Iago Indias, Nacho, Monju, Fran Castillo, David García, David del Pozo, Svensson, Fersura, Bebé e Izan ya no vestirán la camiseta celeste la próxima temporada. Un auténtico terremoto que ha obligado a reconstruir prácticamente toda la plantilla.

En estos momentos, el proyecto sigue a medio hacer. Las próximas semanas serán decisivas para cerrar un mercado que marcará buena parte del futuro de la UD Ibiza. Llona necesita trabajar cuanto antes con la mayoría de sus futbolistas para ensamblar un equipo prácticamente nuevo que deberá asimilar cuanto antes lo que quiere el nuevo técnico. Porque esta temporada no habrá margen para las excusas: el objetivo es solo uno y en Can Misses nadie esconde ya la palabra ascenso.