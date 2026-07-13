Fútbol | Primera RFEF
Los cortes de luz paralizan de nuevo la campaña de abonados de la UD Ibiza
El club, que ya tuvo que suspender el proceso la pasada semana, atribuye el nuevo contratiempo a los reiterados cortes del suministro eléctrico en la zona de Can Misses
La campaña de abonados de la UD Ibiza parece gafada. La entidad celeste, que ya tuvo que suspender la pasada semana el proceso por una incidencia técnica, se ha visto obligada este lunes a paralizar nuevamente la venta de carnés debido a "una incidencia técnica en los sistemas de gestión provocada por los reiterados cortes eléctricos registrados en la zona del Palladium Can Misses", su estadio en esta zona de la ciudad.
El club informa de que sus equipos técnicos "trabajan ya para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible" con el objetivo de reactivar la campaña de abonados cuanto antes. Asimismo, la entidad asegura que informará de cualquier novedad a través de sus canales oficiales, al tiempo que lamenta "las molestias ocasionadas" y agradece "la comprensión" de los aficionados ante este nuevo incidente relacionado con la campaña de abonos para la próxima temporada.
- Al estar a mitad de precio, se llevan más cajas': Toni Serra, comerciante de Santa Gertrudis, revela cuál es el producto que los extranjeros compran en grandes cantidades
- Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho': expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
- Santa Gertrudis vive sus meses más flojos de la temporada a la espera de las lluvias
- Tuve que comprar una vivienda para que una trabajadora no se quedara sin casa': Catalina Roig, propietaria de un bar en Santa Gertrudis
- Distribuidoras de hielo de Ibiza: 'Hemos subido los precios hasta un 10-12%, en una semana la electricidad subió un 37% y los plásticos un 47%
- La siesta de Lila Moss en el techo de una caseta varadero en Ibiza
- La gente prefiere ir a la playa': encargado del Bar Costa sobre la temporada
- La mejor playa de Ibiza es secreta, está al norte o “no se dice”