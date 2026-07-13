Los cortes de luz paralizan de nuevo la campaña de abonados de la UD Ibiza

La campaña de abonados de la UD Ibiza parece gafada. La entidad celeste, que ya tuvo que suspender la pasada semana el proceso por una incidencia técnica, se ha visto obligada este lunes a paralizar nuevamente la venta de carnés debido a "una incidencia técnica en los sistemas de gestión provocada por los reiterados cortes eléctricos registrados en la zona del Palladium Can Misses", su estadio en esta zona de la ciudad.

El club informa de que sus equipos técnicos "trabajan ya para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible" con el objetivo de reactivar la campaña de abonados cuanto antes. Asimismo, la entidad asegura que informará de cualquier novedad a través de sus canales oficiales, al tiempo que lamenta "las molestias ocasionadas" y agradece "la comprensión" de los aficionados ante este nuevo incidente relacionado con la campaña de abonos para la próxima temporada.