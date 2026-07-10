Fútbol | Primera RFEF
La UD Ibiza reanuda la campaña de abonados el 13 de julio tras solucionar las incidencias
Las renovaciones podrán realizarse de forma presencial y online, mientras que el club estrena los abonos familiar y empresa y crea una grada de animación joven por 50 euros
La UD Ibiza ha anunciado que la campaña de abonados para la temporada 2026/27 se reanudará el próximo 13 de julio, una vez solucionadas las incidencias técnicas que habían obligado al club a paralizar el proceso durante los últimos días.
A partir de esa fecha, los aficionados podrán tramitar su abono tanto de forma online como presencial. El periodo de renovaciones estará abierto del 13 al 20 de julio, mientras que los cambios de localidad, que solo podrán realizarse en las taquillas de Can Misses, se llevarán a cabo los días 21 y 22 de julio.
Las nuevas altas presenciales podrán formalizarse entre el 23 y el 29 de julio, mientras que quienes prefieran hacerlo por internet dispondrán de plazo desde el 23 de julio hasta el 31 de agosto. Los precios de las renovaciones oscilan entre los 150 euros de los fondos Norte y Sur y los 1.050 euros de la modalidad Tribuna Central Norte o Sur + Hospitality.
Como principales novedades, la UD Ibiza incorpora esta temporada los nuevos abonos Familiar y Empresa, además de crear una grada de animación joven, situada en el Fondo Norte, con un precio de 50 euros. Esta modalidad estará dirigida a los aficionados nacidos a partir de 1997, hasta los 29 años.
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