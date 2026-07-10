La UD Ibiza blinda a Theo Valls y Davo estudia su futuro

La UD Ibiza se asegura la continuidad de uno de los futbolistas que más rápido se ganó el cariño de la afición. El club anunció este jueves la renovación de Theo Valls (Nimes, 1995) hasta junio de 2028, con opción de ampliar su contrato una temporada más, hasta 2029.

El centrocampista francés aterrizó en la isla durante el pasado mercado invernal procedente del Grenoble y tardó muy poco en convertirse en una pieza indispensable para el equipo. En apenas media temporada disputó 19 partidos oficiales, en los que superó los 1.700 minutos, firmó un gol, repartió dos asistencias y se consolidó como uno de los líderes del vestuario y del centro del campo celeste.

La renovación supone un importante golpe sobre la mesa de la UD Ibiza, que blinda a uno de los pilares sobre los que pretende construir el nuevo proyecto de Raúl Llona. Y no era una operación sencilla. Según ha podido saber Diario de Ibiza, varios clubes se habían interesado por su situación y el Andorra llegó incluso a presentar una oferta inferior a los 100.000 euros para hacerse con sus servicios, una propuesta que la entidad ibicenca rechazó.

Con este movimiento, el club se asegura la continuidad de uno de los jugadores más determinantes de la segunda vuelta y envía un mensaje claro de cara a la próxima temporada: mantener el talento será tan importante como acertar con los fichajes.

Davo, pendiente de su futuro

Mientras la continuidad de Theo Valls ya es una realidad, el futuro de Davo sigue abierto. El delantero gallego, que cerró la pasada temporada con siete goles y dos asistencias, no terminó de ofrecer el rendimiento esperado, aunque continúa despertando el interés de varios clubes.

Según ha podido averiguar Diario de Ibiza, el atacante maneja actualmente dos ofertas, una del Sant Andreu y otra del Juventud Torremolinos, dos equipos que le han trasladado propuestas económicamente muy importantes para convencerle de abandonar Can Misses.

Davo, que se encuentra cómodo en la isla, tiene contrato con la UD Ibiza hasta junio de 2027. Sin embargo, su vinculación incluye una cláusula que le permitiría rescindir unilateralmente el contrato y abandonar el club sin coste de traspaso, una situación que mantiene en alerta a la dirección deportiva mientras continúa planificando la plantilla para la próxima temporada.