La UD Ibiza consigue la cesión del portero del Osasuna Promesas Dimitrios Stamatakis

La UD Ibiza da un paso más en la planificación de la plantilla del año que viene con la incorporación por cesión del portero griego de 23 años Dimitrios Stamatakis. El acuerdo firmado con el Osasuna, el club de procedencia del jugador, no incluye opción de compra.

El conjunto celeste indica en un comunicado que el guardameta formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid se pondrá a las órdenes de Raúl Llona después de su paso por el segundo equipo de la entidad pamplonesa. El futbolista cuenta con experiencia en Primera Federación, ya que ha disputado 59 encuentros con el filial del cuadro navarro más otros seis con el CD Eldense, club con el que logró el ascenso a Segunda División.

Una renovación profunda

La UD Ibiza ha emprendido un verano frenético en el que renovará casi por completo la plantilla con la que contó la campaña pasada. De hecho, el presidente de la entidad, Amadeo Salvo, anunció el 17 de junio en una rueda de prensa que tan solo se iban a quedar seis futbolistas. Esta profunda remodelación del club empezó con la dirección deportiva, ya que la leyenda del club Javi Lara abandonó el puesto entre polémicas por las formas de la directiva en el asunto.

Su labor la desempeñará el aragonés Míchel Sanz, que fue clave en el extraordinario crecimiento deportivo de la SD Tarazona durante sus seis años en el cargo, que la llevaron desde Tercera RFEF hasta Primera RFEF. La siguiente incorporación del club fue la del técnico, el mencionado Raúl Llona, que se presentó en el club con un ascenso a Segunda División en la campaña 2024-2025 con la Cultural Leonesa como carta de presentación.

Fichajes

El primer fichaje que lucirá sobre el terreno de juego es el lateral derecho Gonzalo Almenara, que jugó la campaña pasada en la AD Ceuta. Después, los celestes se hicieron con los servicios del mediocampista Genaro Rodríguez, que formó parte del Sevilla que ganó la UEFA Europa League en la campaña 2019-2020.

Luego fueron confirmadas la mencionada incorporación de Prieto, de la Ponferradina y la del extremo Ander Yoldi, también del Osasuna. La última llegada fue la del defensa central Ismael Fadel, que llegó a debutar en Segunda División con el CD Castellón.

En el apartado de salidas destaca la del capitán Unai Medina y la del mediapunta estrella del equipo, Fran Castillo. En la portería, además de Juan, también abandonó la disciplina de la UD Ibiza Cristian Torrelavid. Por último, el director deportivo reveló que busca una salida para el extremo Izan.