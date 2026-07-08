Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios en IbizaEspaña finalista del MundialAparcar en IbizaVivienda en Ibiza
instagramlinkedin

Fútbol | Primera RFEF

La UD Ibiza consigue la cesión del portero del Osasuna Promesas Dimitrios Stamatakis

El guardameta griego defenderá los tres palos del equipo 'blaucel' hasta el final de temporada

Dimitrios Stamatakis, el nuevo portero de la UD Ibiza

Dimitrios Stamatakis, el nuevo portero de la UD Ibiza / UD Ibiza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Deportes

Ibiza

La UD Ibiza da un paso más en la planificación de la plantilla del año que viene con la incorporación por cesión del portero griego de 23 años Dimitrios Stamatakis. El acuerdo firmado con el Osasuna, el club de procedencia del jugador, no incluye opción de compra.

El conjunto celeste indica en un comunicado que el guardameta formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid se pondrá a las órdenes de Raúl Llona después de su paso por el segundo equipo de la entidad pamplonesa. El futbolista cuenta con experiencia en Primera Federación, ya que ha disputado 59 encuentros con el filial del cuadro navarro más otros seis con el CD Eldense, club con el que logró el ascenso a Segunda División.

Una renovación profunda

La UD Ibiza ha emprendido un verano frenético en el que renovará casi por completo la plantilla con la que contó la campaña pasada. De hecho, el presidente de la entidad, Amadeo Salvo, anunció el 17 de junio en una rueda de prensa que tan solo se iban a quedar seis futbolistas. Esta profunda remodelación del club empezó con la dirección deportiva, ya que la leyenda del club Javi Lara abandonó el puesto entre polémicas por las formas de la directiva en el asunto.

Su labor la desempeñará el aragonés Míchel Sanz, que fue clave en el extraordinario crecimiento deportivo de la SD Tarazona durante sus seis años en el cargo, que la llevaron desde Tercera RFEF hasta Primera RFEF. La siguiente incorporación del club fue la del técnico, el mencionado Raúl Llona, que se presentó en el club con un ascenso a Segunda División en la campaña 2024-2025 con la Cultural Leonesa como carta de presentación.

Fichajes

El primer fichaje que lucirá sobre el terreno de juego es el lateral derecho Gonzalo Almenara, que jugó la campaña pasada en la AD Ceuta. Después, los celestes se hicieron con los servicios del mediocampista Genaro Rodríguez, que formó parte del Sevilla que ganó la UEFA Europa League en la campaña 2019-2020.

Luego fueron confirmadas la mencionada incorporación de Prieto, de la Ponferradina y la del extremo Ander Yoldi, también del Osasuna. La última llegada fue la del defensa central Ismael Fadel, que llegó a debutar en Segunda División con el CD Castellón.

Noticias relacionadas y más

En el apartado de salidas destaca la del capitán Unai Medina y la del mediapunta estrella del equipo, Fran Castillo. En la portería, además de Juan, también abandonó la disciplina de la UD Ibiza Cristian Torrelavid. Por último, el director deportivo reveló que busca una salida para el extremo Izan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
  2. Un nuevo incendio de vegetación en Ibiza moviliza a los servicios de emergencia en la carretera de Sant Josep
  3. Carreteras en Ibiza: Luz verde al proyecto para acabar con el punto negro de tráfico entre Can Guillemó y Can Bonet
  4. Así era el 'Lefty', el yate en el que Lamine Yamal disfrutó sus últimas vacaciones en Ibiza y que ardió en llamas este lunes
  5. El fuego arrasa y obliga a hundir un yate en el puerto de Ibiza
  6. El operativo de emergencias localiza el origen del incendio de ses Feixes des Prat de ses Monges de Ibiza
  7. Vara de Rey recupera su reloj: Ibiza inicia la instalación del nuevo símbolo del paseo
  8. Un nuevo servicio público para moverse con bicis y patinetes eléctricos en Ibiza

Carlos Jacanamijoy inaugura en Ibiza su ‘Naturaleza Interior’ pintando en directo

Carlos Jacanamijoy inaugura en Ibiza su ‘Naturaleza Interior’ pintando en directo

“Presencia, vigilancia y disuasión”: el Ejército despliega efectivos en Ibiza y Formentera

“Presencia, vigilancia y disuasión”: el Ejército despliega efectivos en Ibiza y Formentera

Patricia, educadora canina: “Si tu perro vive cambios de conducta entre los 6 y los 18 meses, seguramente esté pasando la pubertad”

Patricia, educadora canina: “Si tu perro vive cambios de conducta entre los 6 y los 18 meses, seguramente esté pasando la pubertad”

Baleària destinará 7.000 euros a los clubes náuticos de Ibiza el próximo año

Baleària destinará 7.000 euros a los clubes náuticos de Ibiza el próximo año

Un exnúmero 1 del mundo ofrecerá un clinic y una exhibición en Can Padel Ibiza

Un exnúmero 1 del mundo ofrecerá un clinic y una exhibición en Can Padel Ibiza

No te pierdas las mejores fotos de Paquito Navarro en Can Pádel

No te pierdas las mejores fotos de Paquito Navarro en Can Pádel

Dominique Sanson, de pianista de rock en discotecas de Ibiza a pintor autodidacta: "Los mejores cuadros muchas veces salen de errores"

Dominique Sanson, de pianista de rock en discotecas de Ibiza a pintor autodidacta: "Los mejores cuadros muchas veces salen de errores"

Denuncian el "panorama dantesco" que se vive con los vertidos en Cala de Bou

Denuncian el "panorama dantesco" que se vive con los vertidos en Cala de Bou
Tracking Pixel Contents