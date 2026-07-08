La UD Ibiza acelera para completar la plantilla

La dirección deportiva encabezada por Míchel Sanz entra en una fase decisiva. A poco más de dos semanas para el arranque de la pretemporada, el director deportivo debe acelerar la confección de la plantilla que dirigirá Raúl Llona en el regreso de la UD Ibiza a la competición.

Tal y como anunció durante su presentación, el objetivo del club es que prácticamente todos los fichajes estén cerrados antes de los reconocimientos médicos, previstos para los días 16 y 17 de julio, mientras que el primer entrenamiento tendrá lugar el lunes 20.

En la portería, la UD Ibiza cuenta actualmente con Andrés Prieto y Paradowski, aunque el guardameta francés podría tener las horas contadas en Can Misses. El Algeciras está interesado en conseguir su cesión y las conversaciones entre las partes continúan avanzando.

En defensa seguirán Manu Pedre y Sergio Díez, mientras que Mounir regresa tras su cesión en Unionistas. A ellos se unen los fichajes de Almenara, procedente del Ceuta, y Ismael Fadel, anunciado ayer, por lo que, de momento, el equipo cuenta con cinco defensores.

En el centro del campo tienen contrato Iván del Olmo y Tamir Glazer, que vuelve tras su cesión en el Arenas de Getxo, aunque el club le busca una salida. La misma situación vive Astals, de regreso tras jugar cedido en el Sabadell y con un buen cartel en el mercado. El único refuerzo para la medular es, por ahora, Genaro Rodríguez, llegado desde el União de Leiria.

En ataque, Davo y Bebé Eslava serán, a día de hoy, las principales referencias ofensivas del equipo. También tienen contrato Nsukula e Izan, aunque Míchel Sanz ya anunció que el extremo formado en la cantera del Racing de Santander no entra en los planes del club, una decisión que sorprendió a buena parte de la afición tras el buen rendimiento que ofreció desde su llegada en el mercado invernal. El último refuerzo ofensivo es Ander Yoldi, extremo procedente de Osasuna que puede actuar en cualquiera de las posiciones del frente de ataque.

La UD Ibiza dispone de 16 futbolistas con contrato, aunque se esperan varias salidas durante los próximos días. Además, el club trabaja para cerrar nuevas incorporaciones cuanto antes y permitir que Raúl Llona pueda comenzar la pretemporada con la mayor parte de la plantilla disponible. Un aspecto que se considera fundamental en un proyecto prácticamente nuevo, que necesitará tiempo para asimilar la metodología de trabajo y la idea de juego del técnico.