La UD Ibiza incorpora a una de las grandes promesas del CD Castellón

La UD Ibiza ya tiene un nuevo refuerzo para su defensa. El conjunto celeste ha hecho oficial este miércoles el fichaje de Ismael Fadel, que llega cedido por el CD Castellón hasta el final de la presente temporada.

El defensa central, nacido en Zaragoza en 2004 y con nacionalidad marroquí, aterriza en Can Misses después de haber debutado la pasada campaña en LaLiga Hypermotion con el primer equipo castellonense. Durante el curso 2025-26 compaginó su participación entre el CD Castellón B y el Yeclano Deportivo, además de entrar en la dinámica del conjunto albinegro.

Fadel disputó sus primeros minutos en el fútbol profesional como titular en el encuentro frente al Real Valladolid, y posteriormente volvió a participar ante la Cultural Leonesa en Castalia y frente al Mirandés en Anduva.

El nuevo futbolista de la UD Ibiza se formó en la cantera del Real Zaragoza, club al que llegó en categoría alevín. Internacional con las categorías inferiores de Marruecos, comenzó su carrera como mediocentro, aunque con el paso de los años se ha consolidado como defensa central.

Tras destacar en el Ejea, donde ofreció un gran rendimiento tanto en Tercera como en Segunda RFEF, el pasado verano recaló en el Yeclano Deportivo a las órdenes de Iván Martínez, técnico que ya lo había dirigido en el conjunto aragonés. Su excelente rendimiento despertó el interés de varios clubes durante el mercado invernal, entre ellos Castellón, Almería y Real Murcia, siendo finalmente el conjunto castellonense el que logró hacerse con sus servicios.

En el filial del Castellón se ganó rápidamente un puesto como titular y alternó sus actuaciones con convocatorias del primer equipo, hasta estrenarse en Segunda División aprovechando la lesión de Mellot. Fadel destaca por su velocidad, contundencia en los duelos y capacidad de anticipación, además de ofrecer una notable salida de balón gracias a su buen golpeo y criterio con la posesión. Un perfil que encaja en la idea de juego de Raúl Llona y que llega para aumentar la competencia en el eje de la zaga celeste.