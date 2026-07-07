Fran Castillo, una salida dolorosa e inesperada para la UD Ibiza

En el fútbol todo cambia a una velocidad vertiginosa. Lo que hoy parece innegociable, mañana deja de serlo. Pero hay decisiones que, por mucho que el mercado las justifique, resultan difíciles de explicar. La salida de Fran Castillo rumbo al Castellón es una de ellas.

Hace apenas unas semanas, el nuevo director deportivo de la UD Ibiza, Míchel Sanz, aseguraba con rotundidad que el mediapunta andaluz sería una pieza "importantísima" en el proyecto y que solo abandonaría Can Misses "si algún equipo se volvía loco". Hoy, ese jugador ya viste la camiseta del Castellón, que ha pagado 300.000 euros, menos de la mitad de cláusula de rescisión que tenía estipulada ‘el Mago’ en su contrato.

Fran Castillo (Alhaurín de la Torre, 30 de enero de 1997) llegó a Ibiza el pasado verano procedente del Juventud de Torremolinos tras firmar una temporada extraordinaria en Segunda Federación, con 17 goles y siete asistencias, siendo uno de los grandes responsables del ascenso del conjunto malagueño y nombrado el mejor jugador de toda la categoría. Fue una apuesta personal de Javi Lara y el tiempo le dio la razón.

En su primer año como celeste volvió a demostrar por qué era uno de los futbolistas más diferenciales de la categoría. Nueve goles, una asistencia y, sobre todo, la sensación permanente de que cuando cogía el balón podían pasar cosas y de ser el faro ofensivo del equipo blau cel. Fue el mejor jugador de la UD Ibiza la pasada temporada y el futbolista sobre el que debía construirse el nuevo proyecto.

Sin embargo, todo cambió con la salida de Javi Lara. Según ha podido saber Diario de Ibiza, el anterior director deportivo había trasladado al jugador una importante mejora de contrato. La marcha de Lara dejó esa renovación en un cajón. La nueva dirección deportiva dio marcha atrás, recordó a Fran Castillo que tenía un año más firmado y le ofreció una renovación irrisoria. Si quería salir, debía traer una oferta.

El futbolista nunca ocultó su postura. Su prioridad siempre fue seguir en Ibiza. Valoraba el esfuerzo que el club hizo por ficharle cuando militaba en Segunda Federación, se sentía identificado con la isla y estaba cómodo tanto dentro como fuera del vestuario. Lo único que pedía era que su salario reflejara el peso que había adquirido dentro del equipo.

Y argumentos deportivos no le faltaban. Castillo era, paradójicamente, uno de los jugadores con la ficha más baja de la plantilla pese a haberse convertido en el futbolista más determinante del curso. Mientras recibía el interés de varios equipos de Segunda División y Primera Federación, el reconocimiento económico de la UD Ibiza nunca llegó.

Una venta relámpago

Míchel Sanz afirmó el día de su presentación que llegaba a Ibiza con una "ambición máxima" y con el objetivo de construir un equipo preparado para ascender a Segunda División. También aseguró que la postura del club respecto a Fran Castillo era "implacable" y que ya habían rechazado ofertas de la categoría superior.

Pero las palabras se las lleva el viento. El jugador ha salido por una cantidad cercana a los 300.000 euros, precisamente la misma cifra que la UD Ibiza invirtió el pasado invierno para incorporar a Nsukula. Es decir, el club vende a su futbolista más diferencial por un importe que, además de quedar muy lejos de su cláusula, limita considerablemente el margen económico para encontrar un sustituto de garantías, si es que lo hay.

La hemeroteca, en ocasiones, juega malas pasadas. Y esta vez deja en una posición incómoda a una dirección deportiva que presentó a Fran Castillo como uno de los pilares irrenunciables del proyecto y que, menos de un mes después, ha aceptado su salida.

Porque el debate no es únicamente económico. También es de mensaje. La UD Ibiza transmite que aspira al ascenso, pero comienza el verano perdiendo al jugador que mejor representaba ese objetivo. El futbolista capaz de decidir partidos, de levantar al público de su asiento y de marcar diferencias en una categoría donde ese perfil escasea.

Fran Castillo intenta deshacerse de un jugador del Alcorcón / J.A. Riera

Ahora el club deberá demostrar en el mercado que esta operación responde a una planificación deportiva y no a una improvisación. Porque sustituir nueve goles es complicado. Sustituir el talento diferencial, todavía más. Y convencer a una desilusionada y desencantada afición de que vender a tu mejor jugador fortalece (o no mengua) un proyecto llamado a ascender será, probablemente, el reto más difícil de todos.

Y no podría ser la única ‘dolorosa’, Según ha podido averiguar Diario de Ibiza, Theo Valls cuenta con varias ofertas, entre ellas una del Andorra, de Segunda Division. Mientras tanto, la UD Ibiza continúa negociando con el Castellón la cesión del central Ismael Fadel, incorporado el pasado invierno al filial albinegro desde el Yeclano, repitiendo una fórmula similar a la utilizada con José Albert en las dos últimas temporadas.

Además, el mercado sigue dejando movimientos alrededor de la entidad celeste. El periodista especializado en fichajes Ángel García ha informado de que el portero Paradowski podría salir cedido al Algeciras, una operación que, de confirmarse, supondría otra salida más en un verano de profunda reconstrucción para la UD Ibiza.