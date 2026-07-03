Fútbol | Primera RFEF
Fran Castillo y la UD Ibiza separan sus caminos
El malagueño de 28 años ya es nuevo jugador del CD Castellón y abandona el club celeste tras ser la principal figura del equipo
Malas noticias para la UD Ibiza. Fran Castillo, mejor jugador de la displina celeste la pasada temporada, abandona el club tras una temporada en la isla. Así lo ha hecho oficial el CD Castellón, equipo que ha conseguido hacerse con los servicios del malagueño de 28 años, después de semanas de rumores en las que varios clubes de La Liga Hypermotion estaban interesados en hacerse con los servicios del blaucel.
La noticia llega dos semanas después de la presentación de Míchel Sanz como director deportivo de la entidad pitiusa, en la que afirmó que Castillo sería la pieza clave del proyecto y que no sería transferible, «a no ser que se volvieran locos». Finalmente, el club ha cedido y deberá continuar con la confección de su plantilla de cara a la próxima temporada sin su principal figura.
Lo cierto es que la progresión del alhaurino en su única temporada en Primera RFEF ha sido suficiente para que el jugador quisiera marcharse en busca de retos aún mayores, dirección a un equipo que ha peleado por ascender a Primera División hace tan solo un mes. El mediapunta cierra así su periplo en la UD Ibiza con un total de diez goles y una asistencia en una temporada que los aficionados ibicencos no olvidarán.
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