Fútbol | Primera RFEF
La UD Ibiza 'pesca' en la cantera de Osasuna: llega Ander Yoldi
El extremo Ander Yoldi reforzará al conjunto ibicenco durante las dos próximas temporadas
La UD Ibiza continúa trabajando en la sombra para configurar una plantilla de garantías con la que intentar regresar a Segunda División. La entidad celeste anunció este jueves el fichaje de Ander Yoldi (Pamplona, 9 de septiembre de 2000), que se compromete con el club ibicenco para las dos próximas temporadas.
El futbolista navarro, que se desenvuelve principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede actuar por la banda derecha o en la mediapunta, se formó en las categorías inferiores del CD Pamplona y la Mutilvera antes de dar el salto a la cantera de Osasuna en 2021 para incorporarse a su filial.
En la temporada 2023-24 salió cedido al Córdoba, donde disputó 40 partidos, anotó tres goles y repartió una asistencia, contribuyendo al ascenso del conjunto andaluz al fútbol profesional. El pasado curso regresó a Osasuna Promesas, con el que militó en Primera RFEF antes de dar el salto a la UD Ibiza.
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