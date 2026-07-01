Fútbol | Primera RFEF
La UD Ibiza refuerza su centro del campo con un campeón de la Europa League: llega Genaro Rodríguez
Genaro Rodríguez firma por el conjunto pitiuso para las dos próximas temporadas
La UD Ibiza continúa reforzando su plantilla en el mercado de fichajes. El conjunto dirigido por Raúl Llona ha anunciado este miércoles la incorporación de Genaro Rodríguez (Gerena, Sevilla, 1998), centrocampista de 28 años formado en la cantera del Sevilla FC. El futbolista andaluz formó parte de la dinámica del primer equipo sevillista en la temporada 2019/20, campaña en la que llegó a debutar en la fase de grupos de la UEFA Europa League, edición que el club hispalense conquistó posteriormente.
Tras su etapa en el Sevilla FC, Genaro ha militado en el CD Mirandés, el Málaga CF (donde permaneció cuatro temporadas y logró el ascenso a LALIGA Hypermotion), el Córdoba CF y más recientemente en el UD Leiria, de la Segunda División portuguesa, club del que procede. Tal y como adelantó Ángel García el pasado 20 de junio, el centrocampista sevillano estaba en la órbita del conjunto celeste. Sobre el césped, se trata de un mediocentro con capacidad para iniciar el juego, criterio en la distribución y una notable lectura táctica. Puede actuar también como defensa central, destacando por su intensidad en la presión, su capacidad de anticipación y su solidez en tareas defensivas.
Un futbolista de equilibrio y jerarquía, con experiencia en distintas categorías del fútbol profesional, llamado a aportar consistencia a la sala de máquinas celeste. Este es el tercer fichaje de la nueva etapa bajo la dirección deportiva de Míchel Sanz, tras las incorporaciones del defensa Gonzalo Almenara, procedente de la AD Ceuta, y del guardameta Andrés Prieto, anunciado la pasada semana y que la temporada anterior defendió los colores de la SD Ponferradina.
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