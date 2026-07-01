La UD Ibiza lanza su campaña de abonados y una nueva Grada de Animación para la próxima temporada

La UD Ibiza ha presentado en la mañana de este miércoles su campaña de abonados para la temporada 2026/27 y anima a la afición a hacer suyo el proyecto celeste en Can Misses. La entidad ibicenca anuncia los pases de la nueva campaña un día después de conocer el calendario de partidos de los blaucel a lo largo de la que será su cuarta temporada consecutiva en Primera RFEF.

El periodo de renovaciones estará abierto del 6 al 13 de julio, mientras que los cambios de localidad podrán realizarse los días 14 y 15 de julio. A partir del 16 de julio se abrirá el plazo para las nuevas altas. La gran novedad de la próxima campaña será la creación de la Grada de Animación, un nuevo espacio situado en el Fondo Norte de Can Misses y dirigido especialmente a los aficionados más jóvenes. Con un abono de 50 euros, esta zona nace con el objetivo de impulsar el ambiente en el estadio durante toda la temporada y fortalecer el sentimiento de pertenencia alrededor del equipo.

La nueva propuesta surge como respuesta a las peticiones que, tal y como informó este diario a principios de año, peñas y aficionados reclamaron para acercar el club a la gente que todas las semanas acudía al Palladium Can Misses y que ha sentido cierta distancia respecto al club.

Nuevas modalidades de abono

Bajo el lema 'Ibiza tiene equipo. Hazlo tuyo', la entidad invita a los seguidores a vivir de cerca una nueva temporada y a convertir cada partido como local en una experiencia compartida. La campaña busca llegar a más personas que nunca y reivindicar el papel de la UD Ibiza como equipo representativo de la isla, después de una temporada desilusionante y que ha quedado para el olvido en la memoria de todos los aficionados blaucel.

Entre las principales novedades, el club incorpora nuevas modalidades de abono pensadas para diferentes perfiles de aficionados, entre ellos familias, empresas, jóvenes y clubes deportivos de Ibiza. Además, se han incluido facilidades de pago y un calendario específico para ordenar el proceso de renovaciones, cambios de localidad y nuevas altas.

Con esta iniciativa, la UD Ibiza comienza a cimentar las bases de un proyecto que no únicamente busca la mejora en el rendimiento deportivo, sino también el impulso de iniciativas a favor de una afición que quiere ilusionarse y que espera con ganas que el club celeste pelee por objetivos más ambiciosos de cara al próximo año.