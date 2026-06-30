La UD Ibiza ya conoce el camino hacia el ascenso

La UD Ibiza ya conoce la hoja de ruta de la temporada 2026-27. El conjunto celeste volverá a competir en un durísimo Grupo 2 de Primera RFEF, una categoría que este curso gana todavía más atractivo con el descenso del Real Zaragoza y la SD Huesca, dos históricos llamados a pelear desde el primer día por regresar al fútbol profesional.

La presencia del Zaragoza, un club con 58 temporadas en Primera División, seis Copas del Rey, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa, será uno de los grandes alicientes de la competición. Los maños compartirán grupo con el Huesca, por lo que Aragón contará con dos de los principales candidatos al ascenso.

Otra de las novedades llega en la configuración de los grupos. Después de que la pasada temporada la Real Federación Española de Fútbol dividiera a los equipos madrileños entre ambos grupos, este año todos competirán en el Grupo 2. De esta manera, la UD Ibiza compartirá competición con los clubes de Madrid, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía.

El conjunto dirigido por Raúl Llona iniciará la Liga el 30 de agosto en Antequera, mientras que su primer partido en casa llegará el fin de semana siguiente ante el Rayo Majadahonda. La competición finalizará el 23 de mayo con la visita, precisamente, al conjunto madrileño, mientras que el último encuentro en Can Misses será una semana antes frente al Hércules.

Uno de los platos fuertes de la temporada llegará muy pronto. La UD Ibiza recibirá al Real Zaragoza en la quinta jornada, el 27 de septiembre, mientras que la visita a La Romareda tendrá lugar el 14 de febrero. Por su parte, el duelo frente a la SD Huesca en Can Misses se disputará el 7 de marzo, mientras que el choque de la primera vuelta en El Alcoraz será el 22 de noviembre.

Otro de los equipos llamados a pelear por el ascenso será el Real Murcia. Los pimentoneros visitarán Ibiza el 20 de diciembre, justo antes del parón navideño, mientras que el encuentro de vuelta se disputará el 14 de marzo en el Enrique Roca. La competición se detendrá tras la jornada del 20 de diciembre y se reanudará el 3 de enero, sin que el calendario contemple más interrupciones durante el resto del campeonato.

En cuanto al calendario, la UD Ibiza afrontará un primer tramo especialmente exigente, con tres desplazamientos en cuatro jornadas entre finales de septiembre y mediados de octubre (Real Jaén, Villarreal B y Águilas).

La temporada de mayor difusión

La Primera RFEF podría vivir este curso la mayor difusión televisiva de su historia. Según adelantó Grada B Pro, la Real Federación Española de Fútbol continúa negociando para ampliar el número de operadores que ofrecerán la competición.

FootballClub volverá a disponer de los derechos de emisión y ya ha comenzado la comercialización de sus suscripciones. Movistar mantendrá el canal lineal estrenado la pasada temporada, en el que ofrecerá los principales encuentros de cada jornada, mientras que operadores como Orange y Zever también distribuirán el producto.

Además, DAZN aparece como la principal candidata para convertirse en la OTT oficial de la categoría, mientras que Teledeporte volvería a emitir encuentros en abierto. También se espera que la televisión autonómica aragonesa tenga un protagonismo importante esta temporada gracias a la presencia en Primera RFEF del Real Zaragoza y la SD Huesca, dos de los grandes reclamos del campeonato.