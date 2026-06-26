La UD Ibiza, cerca de cerrar el fichaje de un canterano del Athletic

La UD Ibiza continúa trabajando en la planificación de la próxima temporada de la mano de Míchel Sanz y Raúl Llona. El conjunto celeste, que el pasado miércoles anunció el fichaje de Andrés Prieto, portero procedente de la Ponferradina, sigue perfilando una plantilla de garantías con el objetivo de luchar por el ascenso en una Primera RFEF en la que militará en el considerado por muchos como el ‘grupo de la muerte’, uno de los más exigentes de los últimos años.

Según adelantó este viernes el periodista especializado en el mercado de fichajes Ángel García, la entidad ibicenca está muy cerca de cerrar la incorporación de Íker Varela (Barakaldo, 1 de marzo de 2003), extremo perteneciente al Athletic Club que la pasada temporada jugó cedido en el Mirandés, con el que disputó la Segunda División. El futbolista vasco, que se desenvuelve habitualmente por la banda izquierda aunque también puede actuar como delantero, mide 1,88 metros y participó en 16 encuentros con el conjunto jabato, en los que anotó un gol. Formado en Lezama, Varela finaliza contrato con el Athletic el próximo 30 de junio, por lo que está por ver si recala en Can Misses tras renovar su vínculo con el club bilbaíno y salir nuevamente cedido o si lo hace en propiedad.