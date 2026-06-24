Un ex del Espanyol y del Málaga defenderá la portería de la UD Ibiza

Andrés Prieto, nacido en Alicante en 1993, se convierte en el nuevo portero de la UD Ibiza. El experimentado cancerbero de 32 años, que disputó seis encuentros oficiales con el RCD Espanyol (tres de ellos en Europa League) ficha por el conjunto celeste para las dos próximas temporadas y se convierte en la segunda incorporación del club ibicenco en lo que va de mercado de verano, tras oficializarse el pasado viernes, 19 de junio, el fichaje del lateral andaluz Gonzalo Almenara, procedente de la AD Ceuta FC.

Prieto es un guardameta consolidado en Primera RFEF. De hecho, llega al club pitiuso procedente de la SD Ponferradina, con la que ha jugado las tres últimas temporadas en la tercera máxima categoría del fútbol nacional. Además, ha tenido un papel clave en el cuadro leonés, ya que durante esas tres campañas ha sido titular indiscutible, con un balance de 112 encuentros oficiales —todos ellos entre el campeonato doméstico y tres promociones consecutivas de ascenso a Segunda División—, en los que tan solo ha encajado 103 dianas y ha detenido cuatro penaltis.

Andrés Prieto llegó a permancer 899 minutos consecutivos sin encajar un gol con la Ponferradina

El portero alicantino, que se formó en la cantera del Real Madrid antes de continuar su carrera en el RCD Espanyol, donde jugó tanto en el filial como en el primer equipo, firmó una actuación histórica en la Ponferradina, al permanecer 899 minutos consecutivos sin encajar un gol en Primera RFEF.

Al margen de su paso por la cantera del conjunto blanco y de defender la camiseta de los periquitos, Prieto también ha jugado en el Málaga CF, con el que llegó a disputar cuatro partidos en Primera División, y formó parte del CD Leganés, también en la máxima categoría, aunque con los pepineros no llegó a debutar.

Tras ello, decidió hacer las maletas y salir de España para probar suerte en Inglaterra con el Birmingham City FC, donde permaneció una temporada, aunque apenas gozó de oportunidades y tuvo un papel prácticamente testimonial.

Un portero que llegó a jugar competición europea

Aunque no triunfó en tierras británicas, sí lo hizo en la liga georgiana, en las filas del Dinamo Tbilisi, con el que jugó entre septiembre de 2020 y julio de 2022 un total de 35 encuentros oficiales. Además, llegó a disputar competición europea, al participar en una fase previa de la Conference League. Antes de recalar en la Ponferradina, donde ha ofrecido un gran rendimiento, también jugó en el Alcorcón, igualmente en Primera RFEF.

En su comunicado oficial, la UD Ibiza destaca que Andrés Prieto “llega para reforzar la portería del conjunto ibicenco, aportando experiencia, seguridad y liderazgo bajo palos”, cualidades con las que el club celeste espera apuntalar una posición clave de cara a la próxima temporada.

Con su llegada, la UD Ibiza incorpora experiencia y fiabilidad a una portería llamada a ser clave en su objetivo de pelear por el ascenso. Prieto llega, en principio, para sustituir a Ramón Juan, titular en las dos últimas temporadas y que, tras no continuar en el club celeste, se ha marchado a la UE Sant Andreu, además de competir por la titularidad con el joven guardameta francés Tao Paradowski, de 21 años, quien llegó en el mercado invernal y que, pese a haber disputado solo 298 minutos esta temporada, dejó buenas actuaciones y varias intervenciones de mérito. Además, tras la no continuidad del ibicenco Cristian Torrelavid, todo apunta a que el club podría acudir de nuevo al mercado para incorporar otro portero y completar así la nómina de guardametas.