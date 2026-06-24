Confirmado: la UD Ibiza jugará en el ‘grupo de la muerte’

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido mantener el mismo criterio geográfico en el reparto de los dos grupos de Primera RFEF. Así, la UD Ibiza ha quedado enmarcada, de cara a la temporada 2026-2027, en el grupo II, denominado como el ‘grupo de la muerte’, e integrado por equipos de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía.

El conjunto presidido por Amadeo Salvo se verá las caras con equipos de la entidad de la SD Huesca, que no militaba en la tercera categoría del fútbol español desde la temporada 2014-2015 y que, durante este periodo, ha disputado dos campañas en Primera División. Especialmente atractivo será también el duelo ante el Real Zaragoza.

Contra la SD Huesca y el Real Zaragoza, dos de los favoritos para el ascenso

Ambos conjuntos aragoneses son recién descendidos a la tercera categoría del fútbol nacional y están considerados, sin duda, de los claros favoritos de la competición para regresar a LaLiga Hypermotion, principalmente en el caso de la escuadra zaragozana.

Cabe recordar que los blanquillos, que han militado 58 campañas en Primera División, son uno de los clubes más laureados de España tras conquistar ocho títulos, dos de ellos a nivel europeo, y jamás han competido en Primera RFEF.

Además, el conjunto maño, fundado el 18 de marzo de 1932, ha jugado a lo largo de su dilatada trayectoria casi siempre en Primera o Segunda División, salvo en cuatro temporadas en las que lo hizo en Tercera. Según los datos históricos de la Base de Datos de Fútbol (BDFutbol), el club aragonés acumula 58 temporadas en Primera División, 29 en Segunda y cuatro en Tercera, estas últimas en las campañas 1932-33, 1933-34, 1947-48 y 1948-49.

Al margen del Real Zaragoza y la SD Huesca, la entidad afincada en el estadio Palladium Can Misses, que militará por cuarta temporada consecutiva en Primera RFEF, se enfrentará a otros rivales que, sobre el papel, serán muy complicados de batir, como el Real Murcia, el Nàstic, el Hércules, el Alcorcón o el Cartagena. Este último, además, está obligado a resolver antes del 30 de junio una deuda cercana al medio millón de euros con sus futbolistas, según informó Diario de Ibiza el pasado martes, 23 de junio.

Composición del grupo II de Primera RFEF

El resto de integrantes del grupo son Algeciras, Juventud de Torremolinos, Antequera, Real Jaén, Águilas, Villarreal B, Europa, Sant Andreu, Real Madrid Castilla, Atlético de Madrid B, Rayo Majadahonda y Teruel. Así, el grupo está compuesto también por tres de los mejores filiales del fútbol español, que contarán con plantillas integradas por varios de los jugadores más talentosos del panorama nacional e internacional, por lo que la UD Ibiza tiene ante sí el reto de volver a Segunda División en un grupo II que se prevé como uno de los más duros desde la creación de esta categoría en la campaña 2021-2022.