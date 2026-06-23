La UD Ibiza mira de reojo hacia el ‘grupo de la muerte’

Ya se conoce el elenco completo de equipos que disputará la próxima edición de Primera Federación. Este fin de semana se cerró definitivamente el mapa de la categoría con el ascenso del Celta Fortuna tras eliminar a la Ponferradina y con la confirmación del Sabadell como una de las grandes revelaciones del curso. El conjunto arlequinado, que ascendió la pasada temporada desde Segunda RFEF, ha logrado ahora el salto a Segunda División después de remontar al Zamora. Los catalanes cayeron por 1-0 en la ida, pero arrollaron a su rival en la Nova Creu Alta con un contundente 4-0, pese a que en el minuto 88 el marcador era únicamente de 1-0.

En el Sabadell han sido protagonistas dos futbolistas con pasado y presente celeste: David Astals, cedido por la UD Ibiza, y Javi López-Pinto, autor de un auténtico golazo en la vuelta y que ha firmado una temporada sobresaliente con diez goles y tres asistencias en 41 partidos. Con los ascensos ya resueltos, comienza el baile de las quinielas sobre la distribución de los grupos. Todavía no hay nada oficial. Este viernes 26 podría avanzarse la composición y será previsiblemente el próximo martes 30 cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) apruebe la distribución definitiva. Antes deberán reunirse las comisiones mixtas de Primera, Segunda y Tercera RFEF y, además, los clubes tendrán hasta el 30 de junio a las 12 horas para satisfacer posibles deudas pendientes con futbolistas y evitar sanciones o incluso pérdidas de categoría.

A la espera de la oficialidad, la UD Ibiza puede empezar a dibujar el escenario que le espera. Si la RFEF mantiene el criterio geográfico de las últimas temporadas, el conjunto celeste quedaría encuadrado en el Grupo 2 junto a equipos de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Baleares y Andalucía. Sería un grupo con un marcado carácter mediterráneo y del centro peninsular, muy similar al del pasado ejercicio, aunque con una diferencia importante: todos los equipos madrileños quedarían agrupados. La pasada temporada, Atlético de Madrid B y Alcorcón compitieron en el Grupo 2 mientras que el Real Madrid Castilla lo hizo en el Grupo 1, una decisión que generó cierta polémica al dividir a los clubes de la misma comunidad.

Nada es definitivo y todo dependerá de los criterios federativos, de los intereses de los clubes y de las posibles alegaciones. Sin embargo, la lógica invita a pensar en una división con Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Extremadura por un lado, mientras que Madrid, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Andalucía quedarían agrupadas en el otro.

Real Zaragoza, el ‘coco’

Y ahí aparece el gran atractivo de la categoría: el Real Zaragoza. El histórico conjunto maño disputará por primera vez la categoría de bronce y, salvo sorpresa mayúscula, compartirá grupo con la UD Ibiza. Un gigante dormido convertido automáticamente en el principal foco de atención y en el gran favorito al ascenso. Una Primera Federación que volverá a tener un cartel de lujo, como ya ocurrió en temporadas recientes con la presencia del Deportivo de La Coruña, Málaga, Castellón o Córdoba. Con esta distribución, el Grupo 1 estaría integrado por Racing de Ferrol, Pontevedra, Ourense, Deportivo Fabril, Lugo, Cultural Leonesa, Real Avilés, Ponferradina, Mirandés, Barakaldo, Unionistas, Zamora, Arenas de Getxo, Bilbao Athletic, Real Unión, Logroñés, Extremadura, Coria, Cacereño y Mérida.

Cinco equipos gallegos y castellanoleoneses, cuatro vascos y extremeños, uno asturiano y uno riojano. Un grupo lógico y cargado de derbis regionales. Pero todas las miradas estarían puestas en el Grupo 2, un auténtico ‘grupo de la muerte’ formado por UD Ibiza, Algeciras, Juventud de Torremolinos, Antequera, Real Jaén, Real Murcia, Cartagena, Águilas, Villarreal B, Hércules, Nàstic de Tarragona, Europa, Sant Andreu, Real Madrid Castilla, Atlético de Madrid B, Alcorcón, Rayo Majadahonda, Huesca, Zaragoza y Teruel. Andalucía y Madrid aportarían cuatro equipos cada una, habría tres representantes murcianos, tres catalanes y tres aragoneses, además de dos valencianos y un balear.

Un grupo plagado de históricos, filiales de enorme potencial y aspirantes al ascenso. El Zaragoza partiría como gran favorito, pero la pelea promete ser feroz con equipos del calibre de la propia UD Ibiza, Real Murcia, Nàstic, Huesca, Hércules, Alcorcón o Cartagena, este último obligado además a resolver antes del 30 de junio una deuda cercana al medio millón de euros con sus futbolistas. La categoría todavía no ha echado a rodar, pero una cosa parece clara: el camino hacia Segunda División volverá a estar sembrado de trampas. Y la UD Ibiza tendrá que estar preparada para sobrevivir en la jungla.