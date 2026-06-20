Fútbol | Primera RFEF
La UD Ibiza ata a un campeón de la UEFA Europa League para la medular
Genaro Rodríguez, que conquistó la UEFA Europa League con el Sevilla, llegaría procedente del União de Leiria y se convertiría en el segundo fichaje del nuevo proyecto celeste
La UD Ibiza 26/27 continúa tomando forma. Según avanzó este sábado Ángel García, periodista especializado en el mercado de fichajes, la entidad celeste tendría cerrada la incorporación de Genaro Rodríguez (Gerena, Sevilla, 23 de marzo de 1998), centrocampista del União de Leiria portugués y futbolista con experiencia tanto en Segunda División como en el fútbol profesional. Formado en la cantera del Sevilla, el polivalente jugador puso rumbo al CD Mirandés en la temporada 2020-21, donde disputó 20 partidos y anotó un gol antes de firmar por el Málaga. En el conjunto costasoleño permaneció durante cuatro temporadas, convirtiéndose en un jugador importante tanto en Segunda División como en Primera RFEF.
Posteriormente recaló en el Córdoba, con el que disputó 21 encuentros en la primera temporada del conjunto andaluz en Segunda División. Este curso militó en el União de Leiria, de la Segunda División portuguesa, donde ha participado en 17 partidos y ha contribuido a que su equipo finalizara en la sexta posición del campeonato. Además, Rodríguez puede presumir de haber formado parte del Sevilla que conquistó la UEFA Europa League 2019-20. Aunque su participación fue testimonial, disputó un encuentro en la fase de grupos de la competición continental y formó parte de la plantilla campeona.
Sobre el césped, se trata de un mediocentro con capacidad para iniciar el juego, personalidad con balón y una gran lectura táctica. También puede actuar como defensa central, destaca por su intensidad en la presión, su capacidad de anticipación y su trabajo defensivo. Un futbolista de equilibrio, con jerarquía y experiencia, llamado a aportar consistencia a la sala de máquinas celeste. Si se confirma la operación, Rodríguez se convertiría en el segundo fichaje de la nueva UD Ibiza liderada por el director deportivo Míchel Sanz y el entrenador Raúl Llona, tras la llegada ya anunciada del lateral derecho Gonzalo Almenara, procedente del Ceuta.
El conjunto blau cel sigue moviéndose con discreción, pero con paso firme, en un mercado en el que pretende construir una plantilla competitiva y con hambre para regresar cuanto antes al fútbol profesional.
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