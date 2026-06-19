Gonzalo Almenara, primera incorporación de la UD Ibiza para la próxima temporada

La UD Ibiza comienza el plan renove de la plantilla de cara a la próxima temporada y ya ha anunciado de forma oficial su primera incorporación. El club blaucel hizo pública durante la tarde de este viernes la incorporación de Gonzalo Almenara como nuevo jugador de la plantilla para la temporada 2026/27. El futbolista gaditano llega al conjunto celeste para reforzar el lateral derecho y aportar experiencia a la zaga ibicenca, tras la despedida de su capitán, Unai Medina, y de Sergio Díez esta semana.

Nacido en Algeciras, Cádiz, el 15 de mayo de 1997, Almenara se desempeña como lateral derecho y procede de la AD Ceuta, club con el que consiguió el ascenso a LALIGA Hypermotion durante la pasada campaña.

El nuevo jugador del conjunto celeste cuenta con una amplia trayectoria tanto en el fútbol nacional como internacional. Formado en la cantera del Sevilla FC, pasó por el Sevilla Atlético antes de defender las camisetas de la Real Balompédica Linense, Los Barrios, Algeciras CF y el KMSK Deinze de Bélgica.

Tras su etapa en el fútbol belga, Almenara regresó a España para incorporarse a la AD Ceuta, donde fue parte de un proyecto que culminó con el salto de categoría. Ahora, el lateral afronta una nueva etapa en la UD Ibiza, que continúa perfilando su plantilla de cara al próximo curso.