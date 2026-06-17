Raúl Llona, nuevo entrenador de la UD Ibiza: «Queremos ser dominadores y tener iniciativa para llevar este club al fútbol profesional»

Raúl Llona ya es un blaucel más. El técnico logroñés ha sido presentado durante la mañana de este miércoles como nuevo entrenador de la UD Ibiza para la próxima temporada. «La pieza clave del puzle del proyecto», en palabras del director deportivo Míchel Sanz, ya está preparado para dirigir una plantilla que aún se encuentra en pañales y que está previsto que se confeccione antes del 20 julio, fecha prevista para el regreso a los entrenamientos en Can Misses.

Llona se mostró convencido de formar parte del proyecto y considera que está en sintonía con las exigencias que requiere el club ibicenco: «Salí con buen feeling de la reunión, porque la forma que tiene el club de ver el fútbol es muy afín a la mía y, aunque no vamos a coincidir en todas las opiniones, es muy buen punto de partida».

El técnico sacó como conclusión a su llegada de que la entidad celeste es «muy potente, con muchas capacidades para estar en el fútbol profesional, y es ahí donde quiero llegar. La gente tiene muy claro lo que quiere y apuestan por ello de verdad, y yo cumplo esos requisitos porque quiero aspirar a seguir creciendo y mejorar», asegura.

«Queremos traer jugadores con ganas de volver al fútbol profesional»

Aunque aún es una incógnita cuáles serán muchos de los nombres que formarán parte del elenco de jugadores de cara a la próxima campaña, Llona se muestra contundente con el perfil de jugadores que quiere: «Tenemos que traer jugadores que tengan energía ambiciosa y ganas de volver al fútbol profesional o querer seguir creciendo para llegar a ese objetivo». Asimismo, la continuidad de jugadores con buen pie, como es el caso de Iván del Olmo o Fran Castillo, es una de las premisas del nuevo preparador: «Hay una serie de jugadores de la temporada pasada que encajan en lo que queremos. Yo y Michel [Sanz] tenemos una idea muy clara de qué tipo de jugadores tienen que venir y estamos convencidos que son los ideales para confeccionar la plantilla», señala.

El logroñés no se mostró inquieto por el vaivén de entrenadores de corta duración que ha vivido la identidad en los últimos años y lo ve como un reto: «Es una motivación, porque ya me pasó en mi anterior etapa, pero estoy convencido de lo que puedo aportar y en eso estoy muy tranquilo. Tendré una gran plantilla y eso siempre facilita las cosas, aunque tengo muy claro los pasos que quiero dar, con una buena plantilla que tenga diferentes perfiles y que genere algo atractivo de cara a la afición y la isla».

Asimismo, Llona se mostró muy claro respecto a la idea de juego que quiere plasmar sobre el césped del Palladium, enfocándose en un juego vistoso y ofensivo: «Tenemos unas bases inamovibles. Cuando tenemos el balón, nos gusta ser dominadores y tener la iniciativa en el campo pensando que eso nos acercará a hacer goles, que sea agresivo y que no tenga miedo de ir arriba y a los duelos. Esas son las señas de identidad que quiero que se vean el equipo», admite.

«¿Lucha de egos? La fuerza la tenemos en el colectivo»

Aunque el planteamiento táctico será fundamental en la nueva UD Ibiza, el entrenador celeste hizo hincapié en la necesidad de aliviar cualquier lucha de egos dentro del vestuario: «Todos tienen el mismo objetivo, que es ganar, y hay que gestionarlo desde ahí, sabiendo que esto es un deporte colectivo y que, por ti solo, no puedes sacar los partidos adelante. La fuerza la tenemos en el colectivo y todo jugador tiene su espacio para poder brillar y ser importante, pero aportando al colectivo, porque ya bastante enemigos hay fuera como para que haya también dentro», aseguró.

Llona estará acompañado en su nueva andadura por Odei Calzón, su mano derecha como segundo entrenador desde hace ocho años, y David Madurga, que será el preparador físico y con el que ha compartido esfuerzos durante seis años. Ahora que el cuerpo técnico y la dirección deportiva han sido presentados, la UD Ibiza afronta el próximo reto: confeccionar un grupo de jugadores que, de la mano de Raúl Llona, comiencen la aventura del ascenso al fútbol profesional.