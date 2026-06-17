«Paco Jémez sabía lo que decía»: Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, reconoce errores en la confección de la plantilla la pasada temporada

Claro y contundente. Así se mostró Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, durante la presentación de Raúl Llona como nuevo entrenador del club, después de preguntarle por las palabras de Javi Lara en una entrevista concedida a IB3 Ràdio, donde reconoció que no habría continuado como director deportivo de haber sabido que Paco Jémez continuaría en los banquillos al principio de la temporada.

Salvo reconoció que el club «se equivocó al 100% en la confección de la plantilla», en alusión indirecta a Javi Lara, y admitió que el propio Paco Jémez mostró su disconformidad con los jugadores que tenía a su disposición el pasado mes de agosto: «Él dijo, delante de todos... ¿qué quieres, que subamos o que bajemos?», apuntó el dirigente valenciano. Haciendo retrospectiva, Salvo reconoció que «Paco sabía lo que decía» y que «no se va a poner en cuestión lo que es como entrenador, sino al resto», sentenciado con una frase demoledora: «Aquí han pasado 36 futbolistas y se van a quedar seis».

El presidente prosiguió en su defensa hacia la figura de Jémez, además de la de su relevo en los banquillos, Miguel Álvarez, para confirmar la decepcionante labor de Lara en la dirección deportiva: «El club decidió la continuidad de Paco Jémez porque hay que recordar cómo estaba el equipo cuando lo cogió y cómo lo dejó, así que, si no crees en él, no tiene sentido. Paco es un chollo para cualquier director deportivo, porque solo ha pedido un jugador en sus dos etapas aquí y solo quiere un perfil de futbolista, sin milongas. Luego, con Miguel Álvarez, ¿los resultados eran mejores? ¿O el problema era la confección de la plantilla? Porque Miguel es un entrenador sin experiencia, un recién llegado que no ha tenido éxitos en Primera RFEF, y Paco es otro recién llegado al fútbol y a este club… las cosas son muy claras», apuntaba con ironía el mandatario.

«El director que no está, no dirige, le cuentan»

Salvo continuó apuntando al exresponsable deportivo tras su mala gestión, haciendo autocrítica por «no traer al director deportivo correcto» e incidiendo en la importancia que ha tenido el hecho de pasar varios días a la semana fuera de la isla: «Que estén aquí todos los días, sin que se pierda ninguno, porque el director que no está, no dirige, le cuentan, y no estar en el día a día es deficiencia. Ese ha sido un error por parte del club: no acertar con los directores deportivos y no con los entrenadores, porque eso lo eligen ellos y ahí no podemos entrar», señala.

Finalmente, el presidente blaucel reivindicó el gran papel que, pese a los últimos errores cometidos en la planificación deportiva, ha llevado a cabo la entidad desde su fundación, hace poco más de diez años: «Somos un club exigente, porque si no, aún estaríamos en Regional o Tercera. Hemos estado dos temporadas en el fútbol profesional y, sin esa exigencia, no lo habríamos conseguido. Podríamos hacer como si no pasara nada, pero es que todo lo que no sea estar en el fútbol profesional, para el aficionado no es fácil», apunta Salvo, que asevera que «muchos clubes mucho más grandes habrían firmado ser la UD Ibiza: club saneado, identificado con la sociedad de la isla, reconocido en la península y que trae entrenadores y directores deportivos de prestigio», finalizó.