Raúl Llona, la primera piedra de la reconstrucción de la UD Ibiza, aterriza mañana en Ibiza

La UD Ibiza 26/27 ya ha comenzado a dar sus primeros pasos. Tras una temporada para el olvido en la que el equipo estuvo muy lejos de cumplir las expectativas generadas, la entidad celeste trabaja en la sombra para construir un proyecto que aprenda de los errores recientes y vuelva a mirar hacia arriba desde el primer día. El Grupo 2 de Primera RFEF se presenta como uno de los más exigentes de los últimos años. Salvo sorpresa, a los habituales aspirantes al ascenso se unirán dos recién descendidos de Segunda División como el Zaragoza, principal favorito sobre el papel, y el Huesca, otro de los grandes candidatos a regresar al fútbol profesional. Por ello, la UD Ibiza ha decidido comenzar esta vez por los cimientos. Una circunstancia poco habitual en un club que en otras ocasiones construyó la plantilla antes incluso de tener entrenador.

El pasado 26 de mayo la entidad sorprendió a propios y extraños con el cese de Javi Lara. El club comunicó de manera escueta la salida de un director deportivo cuyo paso por los despachos de Can Misses deja más sombras que luces. Lara firmó a 15 jugadores durante el mercado estival de 2025 y apenas cuatro meses después siete de ellos ya habían abandonado el club. Lo más llamativo es que el día antes de su destitución seguía trabajando en la planificación de la temporada 2026/27, negociando con entrenadores y tomando decisiones sobre la plantilla.

Su relevo llegó apenas tres días después. Míchel Sanz aterrizó en Ibiza tras varias temporadas como arquitecto del Tarazona, club al que llevó desde Tercera RFEF hasta Primera RFEF en apenas dos años. El nuevo director deportivo será presentado oficialmente este martes en el Palladium Can Misses. Sanz, profundo conocedor de la categoría y del denominado ‘fútbol de barro’, ha sondeado varias opciones para el banquillo. Finalmente, el elegido ha sido Raúl Llona (Logroño, 3 de agosto de 1976), que será presentado este miércoles. El técnico riojano se encontraba sin equipo desde su salida de la Cultural y Deportiva Leonesa el pasado mes de septiembre. Una destitución que llegó apenas seis jornadas después de haber ascendido al conjunto leonés a Segunda División y tras un inicio complicado en el fútbol profesional.

El perfil de Raúl Llona

Llona comenzó su carrera en los banquillos dirigiendo a equipos modestos como Anguiano, San Ignacio, UD Logroñés o SD Logroñés antes de dar el salto a la estructura del Deportivo Alavés, donde terminó entrenando al filial. En verano de 2023 la Cultural y Deportiva Leonesa apostó por él para liderar su proyecto en Primera RFEF. En su primera temporada al frente del conjunto cazurro logró una meritoria sexta posición con 60 puntos, quedándose a solo cuatro del ‘play-off’ de ascenso. Su equipo firmó un balance de 15 victorias, 15 empates y ocho derrotas, con 35 goles a favor y únicamente 26 en contra.

Ese rendimiento le abrió las puertas de la renovación y, un año después, escribió su nombre en la historia reciente del club. La Cultural consiguió el ascenso a Segunda División tras una temporada prácticamente perfecta en la que lideró con puño de hierro el Grupo 1 durante las 38 jornadas del campeonato. El equipo sumó 65 puntos con 18 victorias, 11 empates y nueve derrotas, además de marcar 55 goles y encajar 43.

Sin embargo, después de tocar el cielo en León llegó el golpe de realidad. Apenas seis jornadas en Segunda División bastaron para que el club decidiera prescindir de sus servicios. Paradójicamente, una de esas seis jornadas incluyó una brillante victoria en El Sardinero ante un Racing de Santander que acabaría proclamándose campeón y ascendiendo a Primera División. Los caprichos del fútbol.

Un entrenador con sello propio

Más allá de los resultados, Llona ha conseguido algo que no todos los entrenadores logran: construir un equipo reconocible. Un auténtico equipo de autor. La Cultural practicó un fútbol vistoso, asociativo y valiente. Un conjunto protagonista con balón que buscaba dominar los partidos desde la posesión y la iniciativa, aunque también asumía riesgos. Los 43 goles encajados en la temporada del ascenso reflejan precisamente esa apuesta ofensiva permanente.

Los equipos de Llona invitan al rival a presionar alto para después encontrar ventajas en la salida de balón. Busca generar superioridades desde atrás mediante pases cortos entre defensas y centrocampistas hasta localizar al hombre libre que conecte con los jugadores más adelantados. Los laterales desempeñan un papel fundamental en su modelo. En muchas fases del juego se convierten prácticamente en centrocampistas para generar espacios en banda y facilitar la progresión ofensiva. A partir de ahí aparecen los interiores, los movimientos entre líneas y los balones a la espalda de la defensa rival.

Además, sus equipos suelen ser agresivos en las bandas, con futbolistas dinámicos, móviles y capaces de intercambiar constantemente posiciones. En el fútbol de Llona nadie permanece quieto. Su dibujo predilecto en León fue el 4-4-2, un sistema aparentemente clásico pero extremadamente versátil. Capaz de presionar arriba, de competir en bloque medio o de replegar cuando el contexto lo exige. Una estructura que le permitió construir un equipo competitivo en diferentes escenarios y adaptarse a los múltiples partidos que se viven dentro de un mismo encuentro. Precisamente la continuidad es uno de los conceptos que más ha defendido públicamente el nuevo entrenador de la UD Ibiza.

«La continuidad es muy importante porque a lo largo de las temporadas se van dando ejemplos de que esa apuesta por los proyectos te proporciona mucho terreno adelantado y creo que es la base de un posible éxito», llegó a afirmar durante su etapa en León. Una reflexión que encaja de lleno con la realidad de una UD Ibiza donde la paciencia ha brillado por su ausencia durante las últimas temporadas y donde los proyectos suelen reiniciarse cada verano.

También ha sido muy claro a la hora de definir su idea futbolística: «La idea de juego es innegociable. Tenemos claros los valores que identifican al equipo y eso no lo vamos a cambiar. En ataque, me gusta ver a un equipo dominador, que lleve la iniciativa mediante la posesión y el control del partido. A nivel defensivo, un equipo valiente, que conceda muy pocas ocasiones y defienda lejos de au portería».

Un proyecto que ya echa a andar

Caprichos del destino, la UD Ibiza y la Cultural Leonesa militarán la próxima temporada en grupos diferentes, aunque podrían reencontrarse en un hipotético ‘play-off’ de ascenso que añadiría un importante componente emocional a la historia. Lo que sí es seguro es que la UD Ibiza ha logrado convencer a uno de los entrenadores más cotizados del mercado de Primera RFEF. Llona contaba con varias propuestas sobre la mesa, pero finalmente se decantó por un proyecto que, pese a su mala temporada, continúa siendo uno de los más atractivos de la categoría.

El riojano no llegará solo. Lo hará acompañado de Odei Calzón, que ejercerá como entrenador asistente, y de David Madurga, su preparador físico de confianza, ambos integrantes también de su exitoso cuerpo técnico en la Cultural Leonesa. Con el director deportivo ya elegido y el entrenador definido, la reconstrucción de la UD Ibiza ya está en marcha. Ahora llega la parte más importante: acertar con los futbolistas para que el proyecto de Raúl Llona disponga de las herramientas necesarias para devolver a la UD Ibiza al lugar donde considera que debe estar, la Segunda División.