Míchel Sanz, director deportivo de la UD Ibiza: "Vamos a construir un equipo para ascender a Segunda División"

La UD Ibiza ya ha puesto la primera piedra de su nuevo proyecto deportivo. El club presentó este martes a Míchel Sanz como nuevo director deportivo en una comparecencia en la que estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Amadeo Salvo, quien explicó los motivos que llevaron al club a apostar por el exdirector deportivo del Tarazona para liderar la reconstrucción del equipo tras una temporada decepcionante.

"Es una decisión muy meditada, analizando los diez años de historia de la UD Ibiza", aseguró Salvo. El máximo mandatario destacó varios factores que han resultado determinantes en la elección de Sanz: "El primero es la estabilidad. Ha estado 13 años en Tarazona, siete como jugador y casi siete como director deportivo. Eso denota construcción, ambición e identidad, aspectos muy importantes en un colectivo".

Salvo también ensalzó la preparación del nuevo responsable deportivo: "Tiene un gran conocimiento del fútbol de nuestra categoría, de categorías superiores e inferiores. Pero además no es solo un hombre de fútbol, sino una persona preparada académica y universitariamente, que sabe cómo funciona una empresa". Otro de los aspectos que valoró el presidente fue su implicación personal con el proyecto y su decisión de establecerse en la isla. "Estamos en una isla y para dirigir hay que estar. Desde la época de Soriano y Miguel Ángel Gómez, nadie había vivido aquí. Si un director deportivo está 140 días en Ibiza y 220 fuera, hay 220 días que no está dirigiendo", afirmó.

Además, destacó la ambición de Sanz: "Su objetivo no es ser director deportivo de Primera RFEF. Su objetivo es llegar a Primera División. Esas son las ganas que tiene y las ganas que transmite". Salvo aseguró que tendrá "el cien por cien de libertad" para confeccionar la plantilla, tal y como "han tenido todos los directores deportivos que han pasado por el club". Preguntado por las declaraciones realizadas por Javi Lara tras su salida del club, el presidente fue tajante: "Hemos quedado en la posición 14 y el año pasado hemos hecho treinta y pico fichajes", afirmó, sin querer entrar en mayores polémicas. También se refirió a la situación del convenio urbanístico: "Los temas administrativos llevan su tiempo. Nosotros vamos a otra velocidad, pero está todo bien con el Ayuntamiento y seguimos trabajando para seguir avanzando".

"La ambición es máxima"

Tras la intervención del presidente tomó la palabra Míchel Sanz, que se mostró ilusionado ante el reto que tiene por delante. "Quiero agradecer a la propiedad y al club la confianza que han depositado en mí. Es un momento muy ilusionante y lo asumo con una responsabilidad tremenda. Vengo con muchísimas ganas de trabajar y de poner mi granito de arena para que el club siga creciendo", señaló.

El nuevo director deportivo dejó muy claro cuál será su objetivo: "Tengo la obligación de crear una plantilla muy competitiva, con identidad, equilibrada, con recursos, pero sobre todo con mucho hambre. La propiedad tiene hambre de éxitos, yo tengo hambre de éxitos, el entrenador tiene hambre de éxitos y el futbolista también tiene que tenerla". Y no escondió las aspiraciones del club: "Nuestra ambición es máxima. Vamos a construir un equipo para estar preparados para ascender a Segunda División. No nos escondemos ni nos vamos a esconder".

Eso sí, recordó la dureza de la categoría: "Hay muchos rivales muy buenos, pero nuestro día a día nos va a llevar a trabajar como animales para convertir esa ambición en una realidad". "Vengo cargadísimo de energía positiva. Lo que ha pasado este año ha pasado. Venimos a construir y a hacer la mejor plantilla posible para que, cuando llegue mayo, estemos todos aquí celebrando cosas", añadió.

Entre 14 y 15 fichajes

Sanz confirmó que la UD Ibiza afrontará una profunda remodelación de la plantilla. "Vamos a tener que firmar 14 o 15 futbolistas seguro y vamos a ser muy pulcros y muy responsables con cada fichaje. No firmaremos solo por cómo juega un futbolista, sino que nos documentaremos sobre él, sobre cómo es como persona, su familia y quién viene realmente". El director deportivo confirmó además que el club no cuenta con Sergio Díez, Munir, Tamir e Izan Yurrieta, a los que se les buscara salida para la próxima temporada. Los que sí seguirán son Theo Valls, Paradowski, Manu Pedreño, Astals (que regresa tras su cesión al Sabadell), Fran Castillo, Davo, Eslava, Nsukula e Iván del Olmo.

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue el de Fran Castillo. Sanz dejó clara la postura del club respecto al centrocampista. "La postura del club es implacable. Fran Castillo tiene que ser una pieza importantísima en el ascenso de la UD Ibiza. ¿Lo quieren equipos de Segunda División? Sí. ¿Hemos rechazado propuestas? También. A no ser que se vuelvan locos, Fran Castillo estará aquí".

Preguntado por la política de fichajes de los últimos años y la incorporación de futbolistas veteranos, Sanz quiso romper estereotipos: "Hay jugadores de 33 años que pueden tener mucha hambre. Jugar en la UD Ibiza puede despertar ese sentimiento de querer estar aquí y competir al máximo nivel. No vamos a traer futbolistas que no tengan la sangre en los ojos de querer ganar". Además, anunció que la intención del club es no renovar a ningún futbolista cuyo contrato finalice este verano, apostando por una renovación profunda de la plantilla. La era Míchel Sanz ya ha comenzado. Y lo ha hecho con un mensaje claro: la UD Ibiza quiere volver a Segunda División y no piensa esconderlo.