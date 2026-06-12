Raúl Llona, el hombre del ascenso, nuevo entrenador de la UD Ibiza

Se acabó el casting. La UD Ibiza ya tiene al hombre que dirigirá el nuevo proyecto celeste. El elegido es Raúl Llona (Logroño, 3 de agosto de 1976), técnico riojano que llega a Can Misses tras lograr el ascenso a Segunda División con la Cultural y Deportiva Leonesa y que asumirá el reto de devolver al conjunto ibicenco a la categoría de plata del fútbol español.

Llona toma el relevo de Miguel Álvarez, cuya etapa al frente del banquillo celeste concluyó al término de una temporada decepcionante para una UD Ibiza que arrancó el curso con aspiraciones de ascenso y acabó sufriendo para asegurar la permanencia en Primera RFEF. El nuevo técnico firma por una temporada y no llegará solo a la isla. Lo hará acompañado por dos hombres de su máxima confianza: Odei Calzón, que ejercerá como entrenador asistente, y David Madurga, que se incorporará al cuerpo técnico como preparador físico.

El nuevo entrenador celeste cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos. Tras colgar las botas, inició su carrera como técnico en 2014, pasando por clubes como la SD Logroñés o el Atlético Antoniano. Su progresión le llevó en 2019 a incorporarse a la estructura del Deportivo Alavés, donde comenzó dirigiendo al equipo cadete y fue escalando posiciones hasta hacerse cargo del filial albiazul en 2021. Permaneció dos meses al frente del segundo equipo vitoriano antes de abandonar la entidad.

El gran salto de Llona

Su gran salto llegó en 2023, cuando asumió el mando de la Cultural Leonesa. Allí firmó una de las mejores campañas que se recuerdan en Primera RFEF. En la temporada 2024/25 condujo al conjunto leonés al ascenso a Segunda División tras liderar la clasificación durante las 38 jornadas del campeonato, una regularidad al alcance de muy pocos. Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar su falta de memoria y fue destituido apenas seis jornadas después del inicio de la siguiente campaña, tras sumar cuatro puntos con un balance de una victoria, un empate y cuatro derrotas. En total, dirigió al conjunto leonés en 86 partidos oficiales.

Llona era uno de los técnicos con más cartel que se encontraban disponibles en el mercado de Primera RFEF, aunque no era la única alternativa que manejaba la entidad. Durante la etapa de Javi Lara como director deportivo, la UD Ibiza llegó a mantener contactos avanzados con Javi Vázquez, que finalmente firmó por el Racing de Ferrol. También figuraba entre los candidatos Aday Benítez, uno de los entrenadores revelación de la temporada tras el gran papel realizado con el CE Europa.

Los que le conocen definen a Llona como una persona cercana, muy familiar y con una marcada capacidad de liderazgo. Padre de tres hijos, es un apasionado del pádel, deporte al que dedica buena parte de su tiempo libre, además de mantener una rutina constante de trabajo físico en el gimnasio. Otra de sus grandes aficiones es la lectura, una vía de escape con la que desconecta del fútbol cuando abandona los terrenos de juego. De hecho, quienes le rodean aseguran que en casa intenta hablar lo menos posible de fútbol, salvo cuando son sus propios hijos quienes le preguntan por ello.

La llegada de Llona supone el primer gran movimiento de Míchel Sanz al frente de la dirección deportiva. El técnico riojano aterriza en Can Misses con un contrato de un año y acompañado de su núcleo duro de trabajo, formado por Odei Calzón y David Madurga, en una apuesta clara por un modelo que hace apenas un año tocó el cielo con el ascenso de la Cultural Leonesa. Ahora tendrá por delante uno de los mayores desafíos de su carrera: devolver la ilusión a una afición cansada de las decepciones y construir una UD Ibiza capaz de pelear nuevamente por el ascenso a Segunda División