Fútbol | Primera RFEF
La UD Ibiza actualiza técnicamente su escudo para mejorar su "aplicación y legibilidad"
El objetivo de esta medida es "mejorar su legibilidad, equilibrio visual y correcta aplicación" en todos los soportes del club
La UD Ibiza incorpora desde este martes una actualización técnica de su escudo oficial con el objetivo de mejorar su legibilidad, equilibrio visual y correcta aplicación en todos los soportes del club. Esta actualización mantiene intacta la identidad visual de la entidad. Los colores, la forma circular, la torre, el mar y todos los elementos que han acompañado al escudo en los últimos años permanecen inalterados.
La intervención se centra exclusivamente en la corrección de determinados aspectos técnicos relacionados con las proporciones, alineaciones y construcción gráfica del emblema. Entre las principales mejoras realizadas se encuentra la armonización de la palabra "IBIZA" con la estructura circular del escudo, el ajuste de las proporciones del castillo para reforzar su equilibrio visual y la optimización de las ondas del mar, que ahora presentan una composición más limpia, proporcionada y centrada. Estas correcciones permiten una "mejor lectura y una mayor consistencia visual en cualquier tamaño o formato".
La actualización responde a la necesidad de "disponer de una versión más sólida y adaptable del escudo en un contexto en el que la imagen del club tiene presencia constante en equipaciones, merchandising, soportes digitales, contenidos audiovisuales, documentación corporativa y elementos publicitarios". Con esta evolución, la UD Ibiza "continúa avanzando en la profesionalización y consolidación de su marca, preservando la esencia de un símbolo que representa al club, a la isla y a toda la familia celeste". El escudo actualizado comenzará a implementarse "de forma progresiva en los diferentes soportes oficiales de la entidad durante las próximas semanas".
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