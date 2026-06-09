Javi Lara apunta pero no dispara tras su salida de la UD Ibiza

Javi Lara ha roto su silencio. El ya ex director deportivo de la UD Ibiza publicó este lunes un mensaje en sus redes sociales en el que, sin citar directamente a nadie, deslizó varias críticas hacia la propiedad del club tras su destitución, anunciada hace apenas dos semanas. "Aún duele, no el hecho, sino las formas", escribió el andaluz al inicio de una extensa reflexión en la que agradeció el apoyo recibido durante su etapa en el Palladium Can Misses y dejó varias frases que apuntan claramente hacia la cúpula de la entidad.

"Acepté el reto por ilusión y sentimiento, pero no acabó como me imaginaba, ya que el juez del fútbol son los resultados y esta vez el juicio fue bastante pronto", señaló Lara, que también dejó otra reflexión significativa: "Dicen los que llevan tiempo en esta profesión que hasta que no llevas dos años en un club no se ve realmente lo que quieres hacer, así que nos quedaremos con la duda". El exfutbolista fue incluso más lejos en uno de los fragmentos más llamativos de su despedida. "Somos naranjas, te exprimen al máximo y cuando no les gusta el jugo que das, pues a la basura", escribió en un mensaje cargado de resignación y con un evidente destinatario.

Su primera ventana al mercado

Lara llegó a la dirección deportiva de la UD Ibiza en enero de 2025 tras el cese de Juan Giménez. Apenas unos días antes había anunciado su retirada como futbolista y la entidad presidida por Amadeo Salvo apostó por una de las figuras más queridas de la historia reciente del club para liderar una parcela deportiva en la que carecía de experiencia previa. Su primera ventana de mercado apenas le permitió intervenir, pero el verano de 2025 sí llevó completamente su sello. Junto a Paco Jémez diseñó una profunda reconstrucción de la plantilla con la incorporación de 15 futbolistas, varios de ellos con cartel y experiencia en el fútbol profesional, como Josep Señé o Fede Vico.

La realidad, sin embargo, fue muy distinta a la esperada. La UD Ibiza arrancó el curso lejos del nivel previsto y el proyecto comenzó a resquebrajarse demasiado pronto. El cese de Paco Jémez a finales de octubre fue el primer golpe de una temporada marcada por la inestabilidad. Después llegó Miguel Álvarez y, apenas cuatro meses más tarde, el mercado invernal dejó una imagen difícil de justificar: siete de los quince fichajes realizados en verano abandonaban la plantilla.

Entre ellos estaban precisamente dos de las grandes apuestas del proyecto, los citados Vico y Señé. Aquella profunda remodelación fue una admisión implícita de que la planificación deportiva había fracasado. La figura de Lara quedó inevitablemente señalada y la mala temporada del equipo, lejos de los objetivos y conformándose con certificar la permanencia a falta de una jornada por jugar, terminó por condenar su futuro. Pero el mensaje publicado por el andaluz va más allá de una simple despedida. Porque Lara no cuestiona tanto la decisión de su destitución como la forma en la que se produjo.

Con apenas horas de antelación

De hecho, según ha podido saber Diario de Ibiza, el director deportivo seguía trabajando con total normalidad apenas unas horas antes de conocer su cese. Estaba confeccionando la plantilla de la próxima temporada, manteniendo conversaciones con futbolistas de la actual plantilla y explorando opciones para el banquillo tras la no continuidad de Miguel Álvarez. Entre ellas figuraba Javi Vázquez, técnico del Algeciras y una de las prioridades de Lara para liderar el nuevo proyecto celeste. Un entrenador que finalmente fichó, la pasada semana, por el Racing de Ferrol.

También había trasladado ya a varios futbolistas la hoja de ruta diseñada para la próxima temporada. Uno de ellos fue Manu Pedre, que cuenta con un año más de contrato y al que, según distintas fuentes, se le comunicó que debía buscar una salida. Ahora será Míchel Sanz quien tome una decisión definitiva sobre el futuro del central. Por eso, el comunicado de Lara resulta tan ambiguo como revelador. No señala directamente a la propiedad, pero tampoco esconde su malestar. Habla de un "juicio prematuro", de proyectos que necesitan tiempo y de profesionales que son exprimidos hasta que dejan de ser útiles.

La cuestión es que el fútbol rara vez tiene paciencia. Y menos cuando los resultados son tan pobres como los que ha firmado la UD Ibiza esta temporada. Pero quizá la reflexión más interesante no sea si Lara merecía continuar o no. Probablemente no. Los hechos deportivos juegan en su contra y la reconstrucción invernal evidenció errores graves de planificación. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué proyecto ha tenido continuidad en la UD Ibiza durante los últimos años?

Un proyecto en caída libre

Hace apenas dos temporadas, el conjunto celeste disputaba un play off de ascenso a Segunda División en uno de los grupos más competitivos de Primera RFEF junto a Castellón, Córdoba, Málaga o Ceuta. Hoy, mientras la UD Ibiza ha coqueteado con el descenso a Segunda RFEF y ha terminado celebrando una permanencia obligada, varios de aquellos rivales han seguido creciendo. El Castellón y el Málaga están inmersos en el play off de ascenso a Primera División. El Córdoba se ha asentado en Segunda División. Y el Ceuta ha logrado la permanencia con holgura en su primer año en la categoría de plata del fútbol nacional.

Todos ellos tienen diferencias evidentes entre sí, pero comparten un rasgo común: han mantenido una línea reconocible y han apostado por la estabilidad cuando llegaron los momentos difíciles. La UD Ibiza, en cambio, parece instalada en un ciclo permanente de reinicios. Cambian entrenadores, cambian directores deportivos, cambian jugadores y cambian discursos. Cada verano arranca una nueva revolución y cada invierno se corrigen los errores de la anterior.

La salida de Javi Lara de la UD Ibiza puede estar plenamente justificado desde el punto de vista deportivo. Pero su mensaje vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda para la entidad: si cada proyecto termina antes de tiempo, quizá el problema no sea únicamente de quienes los dirigen. Quizá la reflexión de fondo deba hacerse más arriba.