Verano clave para la UD Ibiza

La UD Ibiza 2026/27 ya se cocina a fuego lento. Tras una temporada para el olvido en la que el conjunto celeste ni siquiera logró pelear por el ascenso y tuvo que conformarse con asegurar una permanencia que era prácticamente una obligación, la entidad ya ha comenzado a mover piezas para intentar reconstruir un proyecto que volverá a tener como único objetivo el regreso al fútbol profesional.

La primera gran decisión llegó con la salida de Miguel Álvarez y la destitución fulgurante del director deportivo Javi Lara. Su relevo será Míchel Sanz, que aterriza en Can Misses después de firmar un notable trabajo al frente de la dirección deportiva del Tarazona, al que llevó desde Tercera RFEF hasta Primera RFEF en apenas dos temporadas. Aunque este curso no logró evitar el descenso del conjunto aragonés, su perfil ha convencido a la propiedad para liderar la nueva reconstrucción deportiva.

El pasado jueves, durante el último episodio de la temporada del pódcast Mundo Celeste, el periodista de Cadena SER Joan Tur avanzó que la próxima campaña puede ser determinante para el futuro de la entidad. Según explicó, el Consejo de Administración encabezado por Amadeo Salvo sigue molesto por el bloqueo del convenio para la cesión de Palladium Can Misses. Un acuerdo que parecía cercano hace meses, pero que se ha enfriado coincidiendo con la mala temporada del equipo.

Siempre según la información adelantada por Tur, la propiedad habría decidido esperar acontecimientos tanto a nivel institucional como deportivo antes de tomar decisiones de mayor calado. El ascenso a Segunda División y la resolución definitiva del convenio aparecen como dos cuestiones fundamentales para el futuro inmediato del proyecto.

Jugadores con contrato

En la parcela deportiva, varios futbolistas tienen asegurada su continuidad. Es el caso de Davo y Eslava, ambos con contrato hasta 2027.

También seguirán, salvo sorpresa, Fran Castillo (que cuenta con ofertas de Segunda División), Theo Valls, Nsukula e Izan. Especialmente significativo es el caso del exjugador del Burgos, por el que la entidad desembolsó alrededor de 300.000 euros para ejecutar su cláusula de rescisión y que está llamado a ser una de las apuestas de futuro del club.

Uno de los nombres que genera más incertidumbre es el de Unai Medina. El capitán finaliza contrato y habrá que ver si el club apuesta por su continuidad después de perder protagonismo en el tramo final de la temporada en favor de Sergio Díez, con contato en vigor hasta junio de 2027. También cuentan con contrato Monju y Manu Pedre, a quien, según anunció Mundo Celeste, Javi Lara anunció que no seguiría en el club. No obstante, esta decisión estaba planteada bajo la dirección deportiva de Javi Lara y ahora será Míchel Sanz quien tenga la última palabra.

Otro de los futbolistas sobre los que existe expectación es Iván del Olmo. El centrocampista llegó como una apuesta importante del mercado invernal de la temporada 2024/25, pero todavía no ha conseguido ofrecer el rendimiento esperado. Además, según anunció ayer Ángel García, periodista especializado en fichajes, la UD Ibiza habría puesto sus ojos en Unax Álvarez,que ha anotado 12 goles en 35 partidos con el Guadalajara, del Grupo 1 de Primera RFEF, y por el que también suspira el Zaragoza.

La portería, en dudas

La situación también presenta interrogantes bajo palos. Ramón Juan finaliza contrato después de dos temporadas a un gran nivel y siendo uno de los líderes del vestuario. Su continuidad es una de las cuestiones que deberá resolver la nueva dirección deportiva. Por detrás aparece Tao Paradowski, incorporado el pasado invierno y con contrato en vigor, mientras que también regresarán de sus respectivas cesiones Mounir y Tamir.

El caso más llamativo es el del lateral izquierdo, que ha completado una notable segunda vuelta en Unionistas, donde ha firmado tres goles y repartido una asistencia, siendo una pieza importante. Muy diferente ha sido la experiencia del israelí en el Arenas de Getxo, donde apenas ha contado para el cuerpo técnico y no disputa un minuto oficial desde el pasado 1 de marzo.

La decisión más importante

Más allá de las entradas y salidas, la gran prioridad de Míchel Sanz pasa por elegir al entrenador que deberá liderar el nuevo proyecto. El favorito de Javi Lara era Javi Vázquez, técnico del Algeciras, tal y como avanzó en su día Diario de Ibiza. Sin embargo, el cambio en la dirección deportiva ha alterado por completo el escenario y ahora todas las opciones vuelven a estar abiertas.

Además, todavía quedan por resolverse varios ‘play-off’ de ascenso a Segunda División, donde participan entrenadores con un perfil atractivo para una entidad como la celeste. Algunos de esos nombres podrían entrar en el radar durante las próximas semanas.

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Porque, después de una temporada marcada por la decepción, la UD Ibiza no puede permitirse otro verano de errores. La plantilla deberá ser reconstruida, habrá que acertar con el arquitecto del nuevo proyecto y, sobre todo, recuperar una ilusión que este curso se fue apagando jornada tras jornada. El trabajo ya ha comenzado. Ahora falta comprobar si las decisiones son las correctas para devolver al equipo al lugar donde quiere estar: la Segunda División.