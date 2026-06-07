La UD Ibiza, cerca de fichar a un canterano del PSG

La nueva UD Ibiza empieza a moverse. Según avanzó este domingo el periodista especializado en fichajes Ángel García, el conjunto celeste se encuentra muy cerca de cerrar la incorporación de Harold Voyer, central del Le Mans y uno de los nombres que podría inaugurar la etapa de Míchel Sanz al frente de la dirección deportiva.

De confirmarse la operación, se trataría de un fichaje de notable cartel para la categoría. Voyer (Martinica, 26 de marzo de 1997) se formó durante más de una década en la cantera del Paris Saint-Germain, donde ingresó con apenas siete años y permaneció hasta los 20. Aunque no llegó a debutar oficialmente con el primer equipo parisino, sí tuvo la oportunidad de entrenarse junto a algunas de las grandes figuras del club francés durante su etapa de formación.

Tras abandonar el PSG, el defensa desarrolló su carrera en Francia hasta recalar en el Le Mans, equipo al que llegó en 2022 y con el que acaba de conseguir el ascenso a la Ligue 1, la máxima categoría del fútbol francés. Esta temporada ha sido una pieza importante en el esquema del conjunto galo, disputando 26 encuentros oficiales, en los que además ha aportado un gol y una asistencia.

Central de buen físico, contundente en los duelos y con experiencia en el fútbol profesional francés, Voyer encaja en el perfil de jugador que busca la UD Ibiza para reforzar una plantilla que volverá a tener como objetivo pelear por el ascenso a Segunda División. A falta de confirmación oficial, el defensa martiniqueño apunta a convertirse en uno de los primeros movimientos del mercado veraniego en Can Misses y en la primera piedra del nuevo proyecto celeste.