La UD Ibiza B se despide del ascenso en Pòrtol con una dolorosa goleada

La UD Ibiza B se despide de su andadura hacia el ascenso a Tercera RFEF tras desaprovechar la renta que logró en el partido de ida. Los celestes cayeron de forma estrepitosa por 4-0 ante el Pòrtol FC, después de haberse impuesto por 2-1 en Es Putxet, en la que era la semifinal del play off para ascender a la sexta categoría del fútbol español.

Desde el inicio se podía atisbar una debacle, cuando Joan Martínez materializó el primero para los mallorquines transcurridos tan solo los diez primeros minutos. El segundo golpe, además, tampoco tardaría en llegar, pues Alejandro Ramírez hizo la segunda diana poco antes de la media hora. Aunque la eliminatoria ya estaba cuesta arriba, lo peor aún estaba por llegar.

Ureta sería expulsado a dos minutos del descanso tras recibir dos amarillas en cuestión de tres minutos, un suceso que decantaría definitivamente el duelo. Tal fue así que, esta vez, llegó el turno de Pau Canals. El jugador de los locales convirtió el 3-0 en el diez de la segunda parte y apuntillaría la goleada en el 90 para eliminar al filial blaucel.

Tras esta dolorosa derrota, los ibicencos se despiden así del sueño de Tercera RFEF, que parecía una realidad después de haberse hecho paso en tres eliminatorios y venciendo en la ida de la cuarta. Sin embargo, la UD Ibiza B permanecerá un año más en Regional Preferente e intentará nuevamente el ascenso el año que viene.