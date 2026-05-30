Promoción de ascenso a Tercera RFEF
La UD Ibiza B tratará de defender en Pòrtol su ventaja para seguir soñando con subir a Tercera RFEF
El filial celeste afronta la vuelta de las semifinales de la promoción de ascenso a la quinta categoría del fútbol nacional tras vencer 2-1 en la ida
La UD Ibiza B viajará hasta tierras mallorquinas para enfrentarse al Pòrtol (12.15 horas) en la vuelta de las semifinales del play-off de ascenso a Tercera RFEF. El filial celeste afronta el encuentro, en condición de visitante, tras imponerse por la mínima (2-1) al cuadro mallorquín en el duelo de ida, disputado el pasado domingo, 24 de mayo, en Es Putxet.
El combinado entrenado por Sergio Cirio afronta la vuelta de la eliminatoria con el objetivo de seguir avanzando hacia la quinta categoría del fútbol nacional, categoría en la que nunca ha militado todavía. Llega a esta cita después de proclamarse campeón de las Pitiusas, tras doblegar al Luchador en la primera eliminatoria y al Sant Rafel en la siguiente. Posteriormente, se impuso al Ferreries menorquín en el que fue el primer choque del play-off del filial celeste contra un equipo de fuera de las Pitiusas, y ahora le toca superar al Pòrtol. En caso de salir victoriosos ante los portolanos, tan solo les quedaría superar una última ronda ante un club, de nuevo, de Mallorca.
Paolo Pugliese seguirá sin estar disponible
Para este duelo, Cirio seguirá sin poder contar con uno de sus jugadores más destacados y prometedores, Paolo Pugliese. El joven y habilidoso futbolista, de tan solo 19 años y que ya ha debutado en partido oficial con el primer equipo de la UD Ibiza, fue expulsado en la vuelta de los cuartos de final del ‘play-off’ de ascenso a Tercera RFEF ante el Ferreries. La semana pasada, en el duelo de ida ante el Pòrtol, cumplió el primero de los dos partidos de sanción.
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