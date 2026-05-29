¿Quién es Míchel Sanz, el nuevo director deportivo de la UD Ibiza?

La UD Ibiza prepara un cambio importante en su área deportiva. El club celeste ha elegido a Míchel Sanz como nuevo director deportivo para la temporada 2026/2027, en una apuesta con la que la entidad busca reconstruir su proyecto tras una campaña alejada de las expectativas.

Sanz, nacido en 1987 y natural de Zaragoza, llega procedente de la SD Tarazona, club en el que ha trabajado desde noviembre de 2019 y donde se ha consolidado como uno de los perfiles emergentes de la dirección deportiva en el fútbol español.

De la SD Tarazona a la UD Ibiza

El nombre de Míchel Sanz ha ganado peso en los últimos años por su trabajo en el conjunto turiasonense. Pese a su juventud, acumula ya seis años y medio de experiencia como director deportivo, una etapa en la que ha sido una figura clave en el crecimiento de la SD Tarazona.

Durante su etapa en el club aragonés, la entidad vivió dos ascensos y logró consolidarse en la categoría de bronce del fútbol español. Ese recorrido ha sido determinante para que la UD Ibiza se haya fijado en él como responsable de su nuevo proyecto deportivo.

Una apuesta para cambiar el rumbo

La llegada de Sanz responde a la intención de la UD Ibiza de dar un giro a su estrategia deportiva. El club que preside Amadeo Salvo quiere acertar en la confección de una plantilla capaz de competir por unos objetivos que esta temporada han quedado lejos.

El zaragozano tendrá por delante una tarea clave: diseñar un equipo competitivo y devolver estabilidad a un área deportiva que afronta una nueva etapa tras los últimos cambios.

El relevo de Javi Lara

Míchel Sanz relevará en el cargo a Javi Lara, cuya salida fue anunciada oficialmente el pasado martes. El exfutbolista cordobés no continuará después de una primera experiencia como director deportivo que no ha cumplido con las expectativas de la entidad.

Con este movimiento, la UD Ibiza opta ahora por un perfil con experiencia específica en el cargo y con resultados recientes en su trayectoria. Aunque Sanz tenía contrato con la SD Tarazona hasta 2027, ha decidido aceptar el reto celeste.

Un perfil cotizado tras sus éxitos en Tarazona

La UD Ibiza no era el único club interesado en Míchel Sanz. Su trabajo en la SD Tarazona había despertado el interés de otros equipos durante los últimos días, después de una etapa marcada por el crecimiento deportivo de la entidad aragonesa.