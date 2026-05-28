Míchel Sanz será el nuevo director deportivo de la UD Ibiza.

Michel Sanz (9/1/1987) ha sido el elegido por parte de la cúpula de la UD Ibiza para formar parte de la dirección deportiva de la temporada 2026/2027. A falta de confirmación oficial, el exfubolista zaragozano tomará las riendas del nuevo proyecto de la entidad celeste, que busca dar un giro en su estrategia deportiva con la incorporación del que fuera director deportivo de la SD Tarazona.

Pese a la juventud de Sanz, el maño ya cuenta con seis años y medio de experiencia en este cargo, que ha ejercido desde noviembre de 2019 en el club turiasonense, con el que ha vivido dos ascensos y donde ha sido una pieza fundamental en la época dorada de la SD Tarazona hasta su consolidación en la categoría de bronce del fútbol español. Estos méritos le han conducido hasta el club que preside Amadeo Salvo, que ha apostado por su figura para confeccionar una plantilla que esté destinada a cumplir los objetivos que tan lejos han quedado esta temporada.

Sanz relevará a Javi Lara en la dirección deportiva, cuya salida se anunció de forma oficial el pasado martes tras no haber tenido éxito en su primera andadura en el cargo. Las actuaciones del exfutbolista cordobés no han cumplido las expectativas de la entidad que, en esta ocasión, apostará por un perfil más experimentado y con algunos logros a sus espaldas.

Aunque Sanz cumplía el contrato que le mantenía vinculado a la SD Tarazona hasta 2027, ha optado por la UD Ibiza, que, tal y como apuntaban otros rumores durante esta última semana, no era la única pretendienta que buscaba hacerse con sus servicios tras los éxitos que ha conseguido con la entidad maña.